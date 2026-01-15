PROVERENA TAKTIKA BARSELONE: RAsingova jedina šansa prekidi

RASING Santander dočekuje Barselonu sa željom da napravi veliko iznenađenje.

Foto: Profimedia

Domaćin će pokušati da iskoristi prednost svog terena i veliku motivaciju da pruži što jači otpor favoritu. Ipak, Rasing je svestan da protiv ekipe koja igra tako disciplinovano svaka greška znači kraj nadanja.

Njihov glavni cilj biće da izdrže početni pritisak gostiju i pokušaju da iznenade iz nekog prekida, ali kvalitet rivala je u ovom trenutku daleko iznad njihovog nivoa.

Barselona stiže u Santander sa jasnom taktikom koja im ove sezone donosi sjajne rezultate. Tim Hansija Flika na gostovanjima igra izuzetno sigurno, često slaveći sa dva gola razlike (pet od poslednjih šest gostovanja), uz potpunu kontrolu meča.

Njihova odbrana deluje skoro neprobojno, što su na svojoj koži osetili skoro svi domaćini osim Betisa, Selte i Sevilje. Katalonci neće srljati, već će kroz strpljiv posed čekati trenutak da slome otpor domaćina i mirno privedu utakmicu kraju bez previše energije, fokusirajući se na siguran prolaz.

S obzirom na formu oba tima, najrealniji scenario je nova rutinska pobeda Barselone.

NAŠ TIP: 2 (h-1) (kvota 1,57)

