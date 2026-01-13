"POBUNJENICI" POBEGLI SA DNA: "Plave ptice" samo golovi mogu da zadrže u Nacionalnoj ligi jug

DVE Ekipe iz donjeg dela tabele sastaju se u 26. kolu engleske Nacionalne lige jug, a mi vam dajemo analizu ovog duela i predlog za igru na granicu golova.

Foto: Profimedia

Domaći Čipenam je poslednji na tabeli sa 17 bodova, četiri manje, uz utakmicu manje, od pretposlednjeg Istborn boroa. Prvi iznad crte Farnboro beži im osam bodova uz utakmicu više.

Slau je nešto bolje rangiran i to uglavnom zahvaljujuči skorijoj seriji od tri pobede, odnosno deset bodova iz poslednjih pet utakmica gde je samo Mejdstoun sakupio više bodova u ovom razdoblju.

Čak 12 od poslednjih 14 međusobnih susreta došlo je više od 2,5 gola. Čipenam kod kuće ima devet od 16 "overa" pa iako Slau igra malo zatvorenije na strani nego na svom terenu i dalje ima prosek od 2,8 golova na mečevima u gostima.

Gore navedeni podaci trebalo bi da budu dovoljni da se ovde tipuje lagani 3+ a ako želite da se zaštitite od gubitka rezervene opcije su 2+ ili azijski golovi 2,25 (dva gola vraćaju polovinu uloženog, tri ili više golova su prolaz).

NAŠ TIP: UG 3+ (1,70)

Predlog za opreznije: UG 2+ (1,21)

Alternativni tip: UAG 2,25+ (1,50)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice