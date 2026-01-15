KAKO BEZ PAVLOVIĆA? Milanu će se mučiti bez najboljeg defanzivnog igrača na veoma teškom gostovanju
POSLE novog kiksa protiv tima iz donjeg dela tabele (remi sa Violom), Milan se suočava sa još jednim ozbiljnim izazovom u borbi za Skudeto, pošto ga čeka kratko, ali neugodno gostovanje evropskom pretendentu Komu koji ga večeras dočekuje na "Đuzepe Singalji" (20.45).
Ekipa Seska Fabregasa nastavila je da potvrđuje status jednog od najneugodnijih domaćina u ligi, pošto je u subotu do boda protiv Bolonje stigla golom u 94. minutu, iako je rival imao igrača manje.
Time je prekinut njihov niz od tri uzastopne ligaške pobede, ali Komo i dalje drži mesto u top 6 na tabeli, pre svega zahvaljujući izuzetnoj defanzivnoj stabilnosti.
Samo je Inter uspeo da postigne više od jednog gola protiv Koma u jednoj utakmici ove sezone, a stadion "Đuzepe Sinigalja" video je svega četiri gola gostujućih timova u Seriji A.
Nije ni čudo što Komo na svom terenu ne zna za poraz na poslednjih 11 takmičarskih mečeva (7 pobeda, 4 remija). Posebno su impresivni u prvim poluvremenima – čak osam puta u devet domaćih ligaških utakmica sačuvali su mrežu do pauze.
Milan nema dalek put do Koma, ali dolazi sa bremenom propuštene šanse. Remi sa Fiorentinom (1:1) ostavio je gorak ukus, naročito jer su Inter i Napoli odigrali nerešeno, pa su "rosoneri" mogli dodatno da se približe gradskom rivalu koji je akutelni lider i beži im tri boda.
Iako su i dalje 18 utakmica bez poraza u ligi, forma nije idealna (dve pobede na minulih pet ligaških mečeva), a dodatni alarm pali i zanimljiv podatak da su izgubili pet od poslednjih šest mečeva igranih četvrtkom.
Istorija je, međutim, čvrsto na Milanovoj strani – Komo čeka pobedu nad Rosonerima čak 41 godinu, uz devet poraza i pet remija u međuvremenu, a u poslednja četiri međusobna duela primali su tačno po dva gola.
Ipak, deluje da će ova utakmica biti drugačija, Komo igra najboli fudbal u svojoj istoriji i Milanezima će biti sve sem lako da dođu do pobede na "Đuzepe Singalji".
Kadrovski problemi muče oba rivala, domaći su bez Alvara Morate, dok Milan brine oko zdravstvenog stanja Strahinje Pavlovića, koji je protiv Fiorentine izašao zbog povrede.
Očekujemo dosta ujednačenu, zanimljivu utakmicu, Milan je pokazao ranjivost proteklih nedelja i verujemo da Komo to može iskoristiti i postići koji gol nošen punim tribinama "Đuzepe Singalje".
