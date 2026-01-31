Panorama

DOBAR DAN ZA NOVAC I PUTOVANJA Astro savet za subotu, 31. januar: Evo ko će danas imati uspeha u trgovini i poslovima sa nekretninama

Marina Jungić Milošević, astrolog

31. 01. 2026. u 07:16

SJAJAN aspekt, konjunkciju Meseca i Jupitera u Raku, danas bi zaista trebalo iskoristiti na pravi način, budući da Mesec upravlja Rakom, a Jupiter je vrlo jak u tom znaku.

ДОБАР ДАН ЗА НОВАЦ И ПУТОВАЊА Астро савет за суботу, 31. јануар: Ево ко ће данас имати успеха у трговини и пословима са некретнинама

Foto Pixabay free images

Ovaj spoj donosi priliv energije i optimizma, naročito vodenim i zemljanim znacima druge dekade, kao i podršku uglednih osoba, novac i putovanja (posebno prekookeanska), ali i tople porodične susrete i okupljanja. Osim ovog aspekta, Mesec pravi i sekstil sa Uranom, koji podstiče kreativne ideje, maštu, ali i promet robe, naročito trgovinu prehrambenim proizvodima, poslove sa nekretninama.

Mada se ovaj aspekt događa jednom mesečno, to ne znači da Mesec pravi uvek iste aspekte s ostalim tranzitnim planetama. Tako će u popodnevnim satima napraviti i trigone sa Saturnom u Ribama i Neptunom u Ovnu, koji donose veće mogućnosti da unovčite svoje ideje.

Mesec pravi i opozicije sa Venerom i Merkurom, pa su mogući i vanredni troškovi, ali ipak preovlađuju dobri aspekti, koje će najviše osetiti Rakovi, Bikovi, Škorpije, Ribe, Jarčevi i Device.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OVDE ĆU UMRETI Vojska na ulicama, grad samo što nije umro: Klizište dugo 4 km guta sve pred sobom - zemlja jednostavno nestala (VIDEO)
Svet

0 0

"OVDE ĆU UMRETI" Vojska na ulicama, grad samo što nije "umro": Klizište dugo 4 km guta sve pred sobom - zemlja jednostavno nestala (VIDEO)

SITUACIJA u gradu Nišemi na Siciliji kritičnija je iz dana u dan, posle pokretanja klizišta dugog četiri kilometara: neke kuće su doslovno prepolovljene, evakuisano je 1.500 ljudi, vojska gradi obilaznice, a policija patrolira ulicama kako bi sprečila povratak stanovnika u rizičnu zonu. Najgore od svega je što ponovo preti nevreme koje može prouzrokovati nova urušavanja.

30. 01. 2026. u 14:37

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALK Group: uspeh, inovacije i nagrade za najbolje

ALK Group: uspeh, inovacije i nagrade za najbolje