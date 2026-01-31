DOBAR DAN ZA NOVAC I PUTOVANJA Astro savet za subotu, 31. januar: Evo ko će danas imati uspeha u trgovini i poslovima sa nekretninama
SJAJAN aspekt, konjunkciju Meseca i Jupitera u Raku, danas bi zaista trebalo iskoristiti na pravi način, budući da Mesec upravlja Rakom, a Jupiter je vrlo jak u tom znaku.
Ovaj spoj donosi priliv energije i optimizma, naročito vodenim i zemljanim znacima druge dekade, kao i podršku uglednih osoba, novac i putovanja (posebno prekookeanska), ali i tople porodične susrete i okupljanja. Osim ovog aspekta, Mesec pravi i sekstil sa Uranom, koji podstiče kreativne ideje, maštu, ali i promet robe, naročito trgovinu prehrambenim proizvodima, poslove sa nekretninama.
Mada se ovaj aspekt događa jednom mesečno, to ne znači da Mesec pravi uvek iste aspekte s ostalim tranzitnim planetama. Tako će u popodnevnim satima napraviti i trigone sa Saturnom u Ribama i Neptunom u Ovnu, koji donose veće mogućnosti da unovčite svoje ideje.
Mesec pravi i opozicije sa Venerom i Merkurom, pa su mogući i vanredni troškovi, ali ipak preovlađuju dobri aspekti, koje će najviše osetiti Rakovi, Bikovi, Škorpije, Ribe, Jarčevi i Device.
Preporučujemo
TURISTI U TASMANIJI PREVARENI: Veštačka inteligencija napravila nepostojeće atrakcije
30. 01. 2026. u 23:00
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)