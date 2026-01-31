DOBAR DAN ZA NOVAC I PUTOVANJA Astro savet za subotu, 31. januar: Evo ko će danas imati uspeha u trgovini i poslovima sa nekretninama

SJAJAN aspekt, konjunkciju Meseca i Jupitera u Raku, danas bi zaista trebalo iskoristiti na pravi način, budući da Mesec upravlja Rakom, a Jupiter je vrlo jak u tom znaku.

Ovaj spoj donosi priliv energije i optimizma, naročito vodenim i zemljanim znacima druge dekade, kao i podršku uglednih osoba, novac i putovanja (posebno prekookeanska), ali i tople porodične susrete i okupljanja. Osim ovog aspekta, Mesec pravi i sekstil sa Uranom, koji podstiče kreativne ideje, maštu, ali i promet robe, naročito trgovinu prehrambenim proizvodima, poslove sa nekretninama.

Mada se ovaj aspekt događa jednom mesečno, to ne znači da Mesec pravi uvek iste aspekte s ostalim tranzitnim planetama. Tako će u popodnevnim satima napraviti i trigone sa Saturnom u Ribama i Neptunom u Ovnu, koji donose veće mogućnosti da unovčite svoje ideje.

Mesec pravi i opozicije sa Venerom i Merkurom, pa su mogući i vanredni troškovi, ali ipak preovlađuju dobri aspekti, koje će najviše osetiti Rakovi, Bikovi, Škorpije, Ribe, Jarčevi i Device.