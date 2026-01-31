KINESKI ŠTAPIĆI OD TESTA NA TIGANJU: Mekani iznutra, zlatni spolja
Mekani iznutra, zlatno pečeni spolja i spremni za samo nekoliko minuta – kineski štapići od testa postali su pravi hit na društvenim mrežama. Ovaj jednostavan recept, napravljen od osnovnih sastojaka koje već imate kod kuće, idealan je za doručak, užinu ili brz obrok. U nastavku otkrivamo kako da ih pripremite lako i bez greške.
- 300 gr glatkog brašna
- 180 ml mlake vode
- 1 kašičica soli
- 1 kašika ulja (za testo)
- još malo ulja za premazivanje i pečenje
- crni i beli susam (po želji)
Priprema:
U činiji pomešajte brašno i so. Postepeno dodajte mlaku vodu i mesite dok ne dobijete meko, glatko testo. Dodajte 1 kašiku ulja i još malo premesite. Pokrijte testo i ostavite da odmara 20–30 minuta (bitno je da bude elastično). Testo podelite na 6–8 loptica. Svaku razvucite u dugačku traku (kao na slici). Lagano premažite uljem i pospite susamom. Zagrejtetiganj na srednjoj temperaturi, dodajte malo ulja. Pecite štapiće 2–3 minuta sa svake strane dok ne postanu zlatno-smeđi i mekani unutra. Skinite sa tiganja, možete ih lagano pokriti krpom da ostanu meki.
Prijatno!
Preporučujemo
BATAT PUNJEN KREMASTIM PEČUKAMA I SPANAĆEM: Jednostavan i ukusan obrok
30. 01. 2026. u 21:00
PROJICE SA SVEŽIM SPANAĆEM, SIROM I RAŽANIM PAHULjICAMA: Recept za zdrave projice
29. 01. 2026. u 22:30
PEČENI SPANAĆ SA FETOM I MOCARELOM: Jednostavno jelo puno ukusa
27. 01. 2026. u 22:30 >> 21:59
KLASIČNA GRČKA SALATA: Sveža, lagana i puna mediteranskih ukusa
26. 01. 2026. u 21:00
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)