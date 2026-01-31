KINESKI ŠTAPIĆI OD TESTA NA TIGANJU: Mekani iznutra, zlatni spolja

Mekani iznutra, zlatno pečeni spolja i spremni za samo nekoliko minuta – kineski štapići od testa postali su pravi hit na društvenim mrežama. Ovaj jednostavan recept, napravljen od osnovnih sastojaka koje već imate kod kuće, idealan je za doručak, užinu ili brz obrok. U nastavku otkrivamo kako da ih pripremite lako i bez greške.

FOTO: Novosti





300 gr glatkog brašna

180 ml mlake vode

1 kašičica soli

1 kašika ulja (za testo)

još malo ulja za premazivanje i pečenje

crni i beli susam (po želji)

Priprema:



U činiji pomešajte brašno i so. Postepeno dodajte mlaku vodu i mesite dok ne dobijete meko, glatko testo. Dodajte 1 kašiku ulja i još malo premesite. Pokrijte testo i ostavite da odmara 20–30 minuta (bitno je da bude elastično). Testo podelite na 6–8 loptica. Svaku razvucite u dugačku traku (kao na slici). Lagano premažite uljem i pospite susamom. Zagrejtetiganj na srednjoj temperaturi, dodajte malo ulja. Pecite štapiće 2–3 minuta sa svake strane dok ne postanu zlatno-smeđi i mekani unutra. Skinite sa tiganja, možete ih lagano pokriti krpom da ostanu meki.

Prijatno!