JUČE SMO POGODILI KVOTU 23! Ovo su današnji predlozi za igru poluvreme-kraj

31. 01. 2026. u 06:00

SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".

ЈУЧЕ СМО ПОГОДИЛИ КВОТУ 23! Ово су данашњи предлози за игру полувреме-крај

Tipster iTipa postali su u poslednje vreme pravi majstori za prelaze "iz iksa u iks" što se potvrfilo i juče kada smo vam predložili dva para sa ovim tipom - i oba su došla - Dinamo Bukurešt - Petrolul i Gvidonija - Arezo. 

Taj tiket možete da ćekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga: 

14.30 Pijaneze - Vis Pezaro X-X (4,15)
17.30 Ospilatelo - Lumezane X-X (4,45)

Ukupna kvota: 18,47

 

Bonus parovi za pojačanu kvotu

14.30 Dolomiti - Virtus Verona X-X (4,60)
14.30 Sorento - Katanija X-X (4,70)

Ukupna kvota sa bonus parovima: 399,26

 

*Ukupna kvota je ako pogodite sva četiri para. U sistemu 2/4 vaš ulog na ova četiri para potenvijalno možete da uvećate između tri i 20 puta.

