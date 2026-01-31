JUČE SMO POGODILI KVOTU 23! Ovo su današnji predlozi za igru poluvreme-kraj

SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".

Foto: Profimedia

Tipster iTipa postali su u poslednje vreme pravi majstori za prelaze "iz iksa u iks" što se potvrfilo i juče kada smo vam predložili dva para sa ovim tipom - i oba su došla - Dinamo Bukurešt - Petrolul i Gvidonija - Arezo.

Taj tiket možete da ćekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota 14.30 Pijaneze - Vis Pezaro X-X (4,15)

17.30 Ospilatelo - Lumezane X-X (4,45) Ukupna kvota: 18,47

Bonus parovi za pojačanu kvotu 14.30 Dolomiti - Virtus Verona X-X (4,60)

14.30 Sorento - Katanija X-X (4,70) Ukupna kvota sa bonus parovima: 399,26 *Ukupna kvota je ako pogodite sva četiri para. U sistemu 2/4 vaš ulog na ova četiri para potenvijalno možete da uvećate između tri i 20 puta.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć