"SAMO DANAS ZA ZVEZDU" Đurica se priseća vremena kada su Partizanovci navijali za Crvenu zvezdu (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
Kao što mnogi već znaju, list "Tip" se na kioscima može pronaći svakog petka već pune 22 godine, a tu je i sajt na kome svakodnevno možete pročitati predloge tiketa, analize mečeva i tipove asova.
Na voditeljskoj poziciji je Milan Đurica - najstariji tipster i čovek čije se prognoze nalaze u svim brojevima Tipa počev od prvog izdanja koje je ugledalo svetlost dana 11. januara sada već daleke 2002. godine.
U najnovijoj epizodi Đurica se dotakao akutelnih dešavanja u svetu fudbala, a ispričao je i zanimljivu priču vezanu za čuvenu revanš utakmicu polufinala Kupa pobednika kupova (sezona 74/75) između Crvene zvezde i Ferencvaroša.
UŽIVAJTE!
