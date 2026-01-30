"O, MOJ BOŽE, ODAKLE DA POČNEM...?" Novak Đoković napravio šou nakon plasmana u finale Australijan opena

NAKON četiri sata igre Novak Đoković je eliminisao Janika Sinera u polufinalu Australijan opena. Slavio je Srbin 3:2 u setovima. Nakon meča izneo je utiske.

FOTO: Tanjug/AP

Gledao si u nebo, o čemu si mislio? Upitao ga je Džim Kurijer nakon meča.

- Ostao sam bez reči da budem iskren. O, moj Bože, odakle da počnem... Nestvaran je osećaj, da budem iskren. Igrali smo preko četiri sata. Svi ste bili tu. Bilo je teško na momente, podsetilo me je na mečeve sa Rafom, poput onog 2012. kvalitet tenisa bio je visok. Uvek je tako kada igram. Izgubio sam pet uzastopnih mečeva, imao je moj broj telefona pa sam večeras promenio broj. Rekao sam mu na mreži hvala što si mi dozvolio, hvala što ste bili ovde navijači, što ste izdržali sve ovo sa nama. Janik me je gurao do krajnjih limita. Ovo je bilo ludo iskustvo. Neke legende su tu, ostali su budni do dva ujutru. Ne mogu dovoljno da zahvalim za podršku, hvala puno... Volim našu strastvenu vezu, ovo je bila najbolja noć koju sam imao u Australiji.

O rivalima Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu rekao je...

- Rekao sam da igraju na drugom nivou tenisa, ali sam i ja podsetio da sam na visokom nivou. Da, dok nisam izašao na teren. Neverovatan meč. Intenzitet je bio na visokom nivou, obojica su se potrudili da doprinesu kvalitetu, ali hvala svima što je i moj meč bio ovakav.

Istakao je sjajnu atmosferu večeras i tražio procenat od ulaznica uz osmeh.

- Želim 10 posto večeras od svih vas. Kreg (Tajli prim. aut.) želim 10 posto od prihoda.

U nedelju se boriš za 25. titulu?

- Znam da moram da se borim protiv prvog igrača planete u ovom trenutku. Nadam se da ću imati dovoljno goriva da ostanem ravnopravan sa njim. To je moja želja. Sačekajmo taj meč.

- Fantastičan prvi servis doneo je prevagu. Udarao sam jako, ali plitko, a on je u određenim minutima dolazio do lopte. Propustio sam priliku za izjednačenje, dve set lopte. Bilo je olakšanje...

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu