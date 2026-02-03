BUKNUO POŽAR U KAFIĆU U CENTRU BEOGRADA: Vatra zahvatila elektroinstalaciju
U KAFIĆU u centru Beograda noćas je izbio požar, a vatra je zahvatila elektroinstalaciju na površini od oko dva kvadratna metra.
Objekat površine oko 120 kvadratnih metara u trenutku izbijanja požara nije radio.
Srećom, u incidentu nije bilo povređenih lica, a vatra je lokalizovana oko pola tri ujutru.
Za sada se ne zna kako je došlo do požara.
(Telegraf.rs)
