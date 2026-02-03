Nesreće

BUKNUO POŽAR U KAFIĆU U CENTRU BEOGRADA: Vatra zahvatila elektroinstalaciju

Ana Đokić

03. 02. 2026. u 08:35

U KAFIĆU u centru Beograda noćas je izbio požar, a vatra je zahvatila elektroinstalaciju na površini od oko dva kvadratna metra.

D.N.

Objekat površine oko 120 kvadratnih metara u trenutku izbijanja požara nije radio.

Srećom, u incidentu nije bilo povređenih lica, a vatra je lokalizovana oko pola tri ujutru.

Za sada se ne zna kako je došlo do požara.

(Telegraf.rs)

