JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica" tiket sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Juče smo vam predložili dve utakmice iz španskog kupa i jednu iz švajcarskog, a taj predlog dobitnog tiketa možete da vidite na linku OVDE.
Ovo su današnji predlozi naše redalcije:
Sreda
16.00 Karabag - Karvan 1 (1,34)
21.00 Reus - Real Sosijedad 2 (1,27)
21.00 Kintanar del Rej - Elče 2 (1,24)
Ukupna kvota: 2,11
