JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica" tiket sa tri realne kvote

В.М.

03. 12. 2025. u 08:20

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Ево данашњег предлога за Типов сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Juče smo vam predložili dve utakmice iz španskog kupa i jednu iz švajcarskog, a taj predlog dobitnog tiketa možete da vidite na linku OVDE.

Ovo su današnji predlozi naše redalcije:

Sreda

16.00 Karabag - Karvan 1 (1,34)
21.00 Reus - Real Sosijedad 2 (1,27)
21.00 Kintanar del Rej - Elče 2 (1,24)

Ukupna kvota: 2,11

