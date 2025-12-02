LAGANO DOLAZI: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica" tiket sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Utorak
19.00 Portugalete - Alaves 2 (1,23)
20.00 Šam - Grashoper 2 (1,26)
Ukupna kvota: 2,03
