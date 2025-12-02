Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica" tiket sa tri realne kvote

В.М.

02. 12. 2025. u 11:53

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Ево данашњег предлога за Типов сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Utorak

19.00 Portugalete - Alaves 2 (1,23)

19.00 Ebro - Osasuna 2 (1,28)
20.00 Šam - Grashoper 2 (1,26)

Ukupna kvota: 2,03

