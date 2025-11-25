SPEKTAKL NA "STAMFORD BRIDŽU": Obračun probuđenog Čelsija i sve bolje Barse "obećava" veliki broj golova

NA polovini grupne faze Lige šampiona, Čelsi i Barselona dočekuju međusobni duel izjednačeni u bodovima. I jedni i drugi ih imaju po sedam, što je trenutno nedovoljno za mesto među prvih osam i to daje poseban značaj njihovom večerašnjem susretu koji će biti odigran na "Stamfrod bridžu" od 21.00.

FOTO: Tanjug/AP/Lalo R. Villar

Čelsi je u prošlom težinu evropskih gostovanja kada ga je u Bakuu namučio izuzetno borbeni Karabag. Tim Enca Mareske je morao da spasava bod, a blamažu i nepoželjan poraz sprečio je Alehandro Garnačo koji je svojim pogotkom u završnici meča postavio konačan rezultata, 2:2.

Ipak, na „Stamford bridžu“ priča je mnogo ubedljivija u Ligi šampiona. Benfika i Ajaks već su pali u Londonu, a „plavci“ od 2019. godine nemaju poraz u grupnoj fazi evropskih takmičenja na svom terenu – serija od 16 mečeva bez poraza govori dovoljno.

Forma u Premijer ligi takođe ohrabruje navijače. Tri uzastopne pobede bez primljenog gola podigle su Čelsi na zavidno drugo mesto.

Ono što posebno impresionira je to da mladost u timu nastavlja da dominira, neverovatan je podatak da već 50 ligaških mečeva nisu imali nijednog igrača starijeg od 30 godina u startnoj postavi.

Barselona dolazi u London podjednako motivisana. Povratak na obnovljeni "Kamp Nou" bio je spektakularan – Atletik Bilbao je razbijen sa 4:0, a Hansi Flik dobio je potvrdu da njegov tim napada funkcioniše sa strašnom lakoćom.

Feran Tores blista, Lamin Jamal isporučuje asistencije, Robert Levandovski ubija rutinom, a Fermin Lopez nastavlja da raste iz utakmice u utakmicu.

Ipak, ogroman problem Katalonaca ostaje defanziva. Barselona je u svakom meču ove sezone Lige šampiona primila bar jedan gol, a haotična visoka odbrana koštala ih je i protiv Kluba Briža u prošlom kolu kada smo gledali spektakularan meč na "Jan Brejdelu" (3:3).

Čelsi je pokazao da ume da napadne kada je to potrebno, pa će odbrana gostiju biti pod ogromnim pritiskom.

Što se tiče istorije međusobnih duela, Barsa je jedini put na „Stamford bridžu“ slavila još 2006, a ukupno ima samo jednu pobedu u poslednjih sedam gostovanja Čelsiju.

Iako su Katalonci bili uspešniji u poslednjem međusobnom duelu (3:0, 2018. u nokaut fazi), tradicija u Londonu im ne ide naruku.

Kadar obe ekipe je otrećen povredama. Kod Čelsija nema Kolvila, Lavije, Palmera i Mudrika, dok Barsa ne može da računa na Pedrija, Gavija i Ter Štegena, a bitno je napomenuti da se oporavljeni Frenki de Jong vraća u tim.

Predlažemo golove, oni su redovni kada Barsa igra u bilo kom takmičenju, jednostavno takav fudbal forsira Hans Flik i neće ga se odreći i pored velike opasnosti koja preti preko brzonogih napadača "plavaca".

