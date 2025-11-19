Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

19. 11. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

Foto: Profimedia

Sreda

17.00 Karlovac - Dinamo Zagreb 2&2-5 (1,65)

21.00 Arsenal (Ž) - Real Madrid (Ž) 1X&GG (1,80)
21.00 Pariz (Ž) - Benfika (Ž) GG (1,62)

Ukupna kvota: 4,81

Ponuda je i dalje slaba, takva će biti dok se ne vrate reprezentacije, a mi smo uspeli da vam sastavimo tiket od tri zanimljiva tipa iz komšiluka i ženske fudbalske Lige šampiona, ko voli nek izvoli da prepiše.

Fudbal

0 15

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

