NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
17.00 Karlovac - Dinamo Zagreb 2&2-5 (1,65)
21.00 Pariz (Ž) - Benfika (Ž) GG (1,62)
Ukupna kvota: 4,81
Ponuda je i dalje slaba, takva će biti dok se ne vrate reprezentacije, a mi smo uspeli da vam sastavimo tiket od tri zanimljiva tipa iz komšiluka i ženske fudbalske Lige šampiona, ko voli nek izvoli da prepiše.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TURCI BI MORALI DA POBEDE 7:0: A Španija nije primila nijedan gol već 580 minuta
18. 11. 2025. u 07:00
LIGA EVROPE: Partizan uzima bodove u Španiji, Kil igra na gol više...
18. 11. 2025. u 09:20
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije izgleda nije bio (samo) zbog loših rezultata.
18. 11. 2025. u 18:30
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
Komentari (0)