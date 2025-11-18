KRAJ MUČENJA: Šveđai i Slovenci spuštaju zavesu na neuspešne kampanje u kvalifikacijama

Švedska i Slovenija igraju utakmicu bez rezuoltatskog značaja.

FOTO: AP/Tanjug

Švedska je igrala veoma loše ove sezone, postigavši samo tri gola i primivši jedanaest. Ništa nije pomoglo ovom timu da osvoji bodove i sada moraju da se pregrupišu za predstojeće kvalifikacije.

Istina, imaće u međuvremenu priliku za popravni, jer su izborili mesto u baražu kao jedna od četiri najbolje rangirane ekipe u Ligi nacija.

Slovenci nisu bili ništa bolji i zasluženo su završili iza Kosova i Švajcarske. Iako je susret bez takmičarskog i rezultatskog značaja, ne očekujemo goleadu jer ove dve ekipe jednostavno nisu kadre za tako nešto, uprkos imenima poput Isaka i Šeška u redovima.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,77)