JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

16. 11. 2025. u 09:38

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Ево данашњег предлога за Типов сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji tiket "sigurica" došao je i doneo onome ko ga je "prepisao" više nego dvostruko od uloženog. Te predloge možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

13.30 Lokomotiva Gorna Orjahovica - Spartak Pleven 1 (1,27)

Gost je "fenjeraš" dok domaći tim pokušava da uhvati priključak sa ekipama koje se bore za plasman u Prvu ligu Bugarske.
18.00 Srbija - Letonija 1(1,26)
Rasterećeni svih briga oko plasmana na Mundijal, ali sa novom nadom koju je igračima i celoj naciji doneo novi selektor Paunović, "orlovi" će se pobedom oprostiti od ovog kvalifikacionog ciklusa i tako najaviti početak nove, nadamo se uspešne ere srpskog reprezentativnog fudbala.
20.45 Izrael - Moldavija 1 (1,52)
Iako je Izrael nominalni domaćin, utakmica se igra u Moldaviji, otud i malo veća kvota, a možda i zbog činjenice da Izraelci nemaju šanse za prolaz. Ipak, verujemo u kvalitet izabranika Bena Šimona,

Ukupna kvota: 2,43

