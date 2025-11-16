JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji tiket "sigurica" došao je i doneo onome ko ga je "prepisao" više nego dvostruko od uloženog. Te predloge možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
13.30 Lokomotiva Gorna Orjahovica - Spartak Pleven 1 (1,27)
18.00 Srbija - Letonija 1(1,26)
Rasterećeni svih briga oko plasmana na Mundijal, ali sa novom nadom koju je igračima i celoj naciji doneo novi selektor Paunović, "orlovi" će se pobedom oprostiti od ovog kvalifikacionog ciklusa i tako najaviti početak nove, nadamo se uspešne ere srpskog reprezentativnog fudbala.
20.45 Izrael - Moldavija 1 (1,52)
Iako je Izrael nominalni domaćin, utakmica se igra u Moldaviji, otud i malo veća kvota, a možda i zbog činjenice da Izraelci nemaju šanse za prolaz. Ipak, verujemo u kvalitet izabranika Bena Šimona,
Ukupna kvota: 2,43
