OBRADOVIĆ VERUJE U NJEGA: Sjajni bek bi danas trebao biti glavni igrač Partizana
OČEKUJEMO domiantno izdanje Sterlinga Brauna na večerašnjem meču Asvela i Partizana koji se sastaju u "LDLC areni" od 20 časova.
Sterling Braun je jedan od najboljih igrača Partizana, služi ga sjajan šut, ima solidan prodor i što je najbitnije, veliko poverenje trenera Obradovića.
Nije bio na visokom nivou poslednjih par mečeva, ali protiv Olimpijakosa je odigrao odlično, ako se uzme u obzir da je rano ušao u problem sa ličnim greškama.
Pogodio je nekoliko bitnih šuteva, opustio se i deluje da ja namestio ruku, samopouzdanje mu raste i možemo očekivati sve bolje partije od njega.
Večeras se od njega traži da ubaci 13 poena što je tačno i njegov ovogodišnji prosek u Evroligi, verujemo da će imati veliku minutažu i smatramo da ga samo novi problemi sa faulovima mogu sprečiti od toga da prebaci zadatu granicu.
NAŠ TIP: Sterling Braun +12,5 (kvota 1,85)
