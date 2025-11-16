MATEMATIKA JE JASNA: Pobeda vodi Portugal na Svetsko prvenstvo!
PORTUGAL na "Dragau" dočekuje poslednjeplasiranu Jermeniju u odlučujućem meču grupe "F" – pobeda garantuje prvo mesto i direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. Posle šoka u Dablinu, ekipa Roberta Martineza nema pravo na novi kiks.
Portugal će u nedelju popodne dočekati Jermeniju u Portu znajući da ih pobeda sigurno vodi u SAD, Kanadu i Meksiko 2026. godine. Martinezov tim je i dalje prvi u grupi sa 10 bodova, ali slaba igra na poslednjih par mečeva smanjila je graju oko eventualnog napada na svetsku titulu.
Nakon tri startne pobede – protiv Jermenije, Mađarske i Republike Irske – usledio je pad forme: najpre remi sa Mađarima, pa težak poraz od Irske (0:2) u Dablinu, gde je Troj Parot sa dva gola šokirao favorita.
Portugal sada nema luksuz da kalkuliše – tri boda su imperativ, jer bi samo u slučaju da Mađarska ne pobedi Irsku sa tri gola razlike i remi bio dovoljan za prvo mesto.
Selesao nije propustio Mundijal još od 1998. godine, a u Kataru 2022. stigli su do četvrtfinala, što je njihov najbolji rezultat u poslednjih 18 godina. Sada žele da osiguraju novi nastup bez velikih drama i da poprave utisak posle razočaranja u Irskoj.
Dobra vest za Jermeniju je da na ovaj meč neće morati da gledaju u lice Kristijanu Ronaldu – on je dobio direktan crveni karton zbog udarca laktom i neće biti u sastavu.
Ipak, sve ostale vesti idu na ruku Portugalcima: Jermenija je poslednja u grupi sa samo tri boda i čak četiri poraza u pet mečeva. Ipak, treba napomenuti da su u poslednja dva meča izgubili minimalno (0:1 od Irske i Mađarske), što pokazuje izvesni defanzivni napredak.
Istorija je takođe na strani domaćina: Portugal je bez poraza u prethodnih sedam međusobnih duela, uz ubedljivih 5:0 u revanšu u septembru.
Odsustvo Ronalda otvara prostor u špicu koji će najverovatnije zauzeti Gonsalo Ramoš, dok bi Rafael Leao mogao da se vrati u startnu postavu. Bruno Fernandeš se vraća posle suspenzije i biće standardni deo veznog reda.
Moguće su i izmene na bekovskim pozicijama, posebno posle slabe reakcije tima u Dablinu.
Jermenija nema novih povreda, pa se očekuje gotovo isti sastav kao protiv Mađarske. Kapiten i najbolji strelac Eduard Spercjan ponovo je glavna nada gostiju, kao i brzi i talentovani Grant-Leon Ramos, koji igra u Menhengladbahu.
