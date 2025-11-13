Tip fudbal

CELA SRBIJA JEDNIM OKOM NA VEMBLIJU, A DRUGIM POGLEDUJE KA ANDORI: Nadamo se da će domaćin otkinuti barem bod našim južnim susedima

Olja Mrkić

13. 11. 2025. u 14:41

ANDORA završava još jedne turobne kvalifikacije kada ovog četvrtka veče ugosti Albaniju.

Foto: Profimedia

Bez teoretske šanse da se domogne makar četvrtog mesta u grupi, pa samim tim i bez mnogo motiva, ali sigurno je da će imati veliki broj navijača večeras, jer bi u slučaju da ostane neporažena, a naročito ako pobedi Albaniju, učinila veliku uslugu našoj reprezentaciji.

Andora je jednom u dosadašnjih sedam međusobnih susreta uspela da iznenadi Albaniju u Elbasanu. Tada je bilo 2:2, a "trikolori" su čak i vodili do 55. minuta sa 2:1.

Kladionice ne veruju mnogo u domaćina na ovom susretu, ali mi verujemo da Albanci mogu da se spotakmu ovde, kao što je pre nekoliko godina to bio slučaj sa Mađarima i još ranije sa Makedoncima.

NAŠ TIP: 1X (kvota 4.10)

