CELA SRBIJA JEDNIM OKOM NA VEMBLIJU, A DRUGIM POGLEDUJE KA ANDORI: Nadamo se da će domaćin otkinuti barem bod našim južnim susedima
ANDORA završava još jedne turobne kvalifikacije kada ovog četvrtka veče ugosti Albaniju.
Bez teoretske šanse da se domogne makar četvrtog mesta u grupi, pa samim tim i bez mnogo motiva, ali sigurno je da će imati veliki broj navijača večeras, jer bi u slučaju da ostane neporažena, a naročito ako pobedi Albaniju, učinila veliku uslugu našoj reprezentaciji.
Andora je jednom u dosadašnjih sedam međusobnih susreta uspela da iznenadi Albaniju u Elbasanu. Tada je bilo 2:2, a "trikolori" su čak i vodili do 55. minuta sa 2:1.
Kladionice ne veruju mnogo u domaćina na ovom susretu, ali mi verujemo da Albanci mogu da se spotakmu ovde, kao što je pre nekoliko godina to bio slučaj sa Mađarima i još ranije sa Makedoncima.
NAŠ TIP: 1X (kvota 4.10)
Preporučujemo
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:40
GUVERNER IZNEO SKROZ NOVI PREDLOG PUTINU: Nije mogao ni da sanja da će čuti ovakav odgovor (VIDEO)
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je imala i ima pune ruke posla "na sve strane". Sada je ruski predsednik Vladimir Putin dao dozvolu i za još jedan vid pomoći "učesnicima SVO", odnosno ratnim vojnim vetaranima.
13. 11. 2025. u 15:17
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak sa početkom u 20:45 gostuje na jednom od najčuvenijih stadiona na svetu Vembliju, gde će se održati meč pretposlednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske, u kom naš tim ima imperativ dobrog rezultata, odnosno pobede.
13. 11. 2025. u 12:04
Komentari (0)