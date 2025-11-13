Tip fudbal

LAGANO DOLAZI!!! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

13. 11. 2025. u 10:54

OVIH dana smo imali veliku prolaznost na "sigurica tiketu", verujemo da će i danas biti isplata.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ!!! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP/Armando Franca

Četvrtak

13.30 Tajland - Singapur 1 (1,28)

17.30 Alžir - Zimbabve 1 (1,33)
20.45 R. Irska - Portugal 2 (1,42)

Ukupna kvota: 2,41

BONUS VIDEO

Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! Orlovi gledaju i ne mogu da se čudom načude

SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! "Orlovi" gledaju i ne mogu da se čudom načude