JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
NOVI pogodak naših tipstera!
Njega možete čekirati OVDE, a evo i današnjeg tiketa.
Četvrtak
18.30 Al Kadišja - Neom GG&3+ (1.95)
21.00 Brentford - Arsenal GG (1.85)
Ukupna kvota: 4.55
Al Kadišja je među boljim ekipama u ligi, dok je Neom projekat koji raste iz dana u dan, oba tima imaju veoma kvalitetne igrače i trebali bi videti dosta golova na njihovom međusobnom duelu.
Volfsburg je poznat kao napadačka ekipa, postiže dosta golova, a oni nisu strani ni "starim damama".
Brentford je veoma neugodan protivnik, namučio je gotovo svakoga ove sezone i verujemo da će to biti slučaj protiv Arsenala koji nije u najboljoj formi.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ČETVRTI TRIPL-DABL U NIZU? Dominaciji Nikole Jokića nema kraja!
11. 02. 2026. u 14:00
MAKSIMUM KOLIBARA JE POČASNI POGODAK: Sitiju dolazi redovna mušterija
11. 02. 2026. u 06:45
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
11. 02. 2026. u 07:00
TENIS JE ZATEČEN: Novak Đoković digao ruke!
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena.
11. 02. 2026. u 16:13
DONČIĆ BAŠ VOLI ZVEZDU... Luka kupuje evropski klub, a cilj je samo jedan - da učestvuje u NBA Evropa!
Luka Dončić, superzvezda Los Anđeles Lejkersa, slovenački reprezentativac i veliki navijač Crvene zvezde, postao je deo investitorske grupe koja planira da oformi evropski NBA klub.
11. 02. 2026. u 16:10
ĐOKOVIĆ U ŠOKU KADA JE SAZNAO KOLIKO U HRVATSKOJ IMA RODBINE: "Nisam to znao!"
Najnovije vesti čiji je glavni junak Novak Đoković - stižu iz Hrvatske.
10. 02. 2026. u 17:01
Komentari (0)