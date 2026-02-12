JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

NOVI pogodak naših tipstera!

FOTO: Tanjug/AP

Njega možete čekirati OVDE, a evo i današnjeg tiketa.

Četvrtak 18.30 Al Kadišja - Neom GG&3+ (1.95)



21.00 Brentford - Arsenal GG (1.85) 18.45 Volfsburg (Ž) - Juventus (Ž) |1+&2+ (1.26)21.00 Brentford - Arsenal GG (1.85) Ukupna kvota: 4.55

Al Kadišja je među boljim ekipama u ligi, dok je Neom projekat koji raste iz dana u dan, oba tima imaju veoma kvalitetne igrače i trebali bi videti dosta golova na njihovom međusobnom duelu.

Volfsburg je poznat kao napadačka ekipa, postiže dosta golova, a oni nisu strani ni "starim damama".

Brentford je veoma neugodan protivnik, namučio je gotovo svakoga ove sezone i verujemo da će to biti slučaj protiv Arsenala koji nije u najboljoj formi.

