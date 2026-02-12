Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

В.М.

12. 02. 2026. u 07:00

NOVI pogodak naših tipstera!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за четвртак

FOTO: Tanjug/AP

Njega možete čekirati OVDE, a evo i današnjeg tiketa.

Četvrtak

18.30 Al Kadišja - Neom GG&3+ (1.95)

18.45 Volfsburg (Ž) - Juventus (Ž) |1+&2+ (1.26)
21.00 Brentford - Arsenal GG (1.85)

Ukupna kvota: 4.55

Al Kadišja je među boljim ekipama u ligi, dok je Neom projekat koji raste iz dana u dan, oba tima imaju veoma kvalitetne igrače i trebali bi videti dosta golova na njihovom međusobnom duelu.

Volfsburg je poznat kao napadačka ekipa, postiže dosta golova, a oni nisu strani ni "starim damama".

Brentford je veoma neugodan protivnik, namučio je gotovo svakoga ove sezone i verujemo da će to biti slučaj protiv Arsenala koji nije u najboljoj formi.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKAZIVALI SU MI SVIRKE JER SU MISLILI DA ŽIVIM U KOLIBI U NEMAČKOJ: Ćira priznao - Imao sam velike probleme zbog toga

OTKAZIVALI SU MI SVIRKE JER SU MISLILI DA ŽIVIM U KOLIBI U NEMAČKOJ: Ćira priznao - "Imao sam velike probleme zbog toga"