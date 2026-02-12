PUKOTINE U STANIVUKOVIĆEVOM POKRETU: Jedan od osnivača PSS nezadovljan tretmanom
IGOR Radojičić i "Narodni pokreta svojim putem" (NPSP) nezadovoljni su statusom u Pokretu sigurna Srpska (PSS), zbog čega na sednici Predsedništva NPSP usvojeni zaključci kojima se preti raskidom saradnje sa Draškom Stanivukovićem.
Da nešto ne funkcioniše na relaciji Stanivuković - Radojičić pokazalo je glasanje za budžet Grada Banjaluka koji je predložio gradonačelnik. Radojičić nije glasao, a budžet je na kraju usvojen glasovima PDP i SNSD. U zaključcima NPSP to je prva problematična stvar.
- Za NPSP nije prihvatljiva bilo kakva koalicija sa SNSD i traži od PDP da se, što pre, a svakako pre početka rokova opštih izbora, razjasni status u onim lokalnim zajednicama u kojima je PDP u vlasti ili koaliciji sa SNSD - ističu iz Narodnog pokreta.
Upozoravaju i na probleme u funkcionisanju PSS, pre svega organizacione prirode. Ističu da imaju utisak da se kadrovi PDP ponašaju kao da je NPSP pripojen PDP, a ne da su zajedno osnivači Pokreta sigurna Srpska. Takođe su primetni povremeni napadi funkcionera PDP na predsednika ili kadrove NPSP.
Radojičić traži i da se potvrdi Ankes 2 Koalicionog sporazuma, a reč je o izbornim listama PSS. Zapretili su ako se to pitanje ne reši da će izaći samostalno na izbore.
- Za NPSP je apolutno neprihvatljivo da se dovoljnom zastupljenošću PSS na izbornim listama smatra da imamo nosioca za Parlament BiH. U tom slučaju, predsednik NPSP neće ni biti kandidat PSS za Parlament BiH na predstojećim izborima, a NPSP mora ponovo razmotriti samostalan izlazak na opšte izbore - navedeno je u zaključku.
Duboko nepoverenje
POLITIKOLOG Saša Šarčević smatra da ovakvi odnosi ukazuju na duboko nepoverenje i nejasan politički cilj pokreta.
- To nepoverenje vidimo i širom odbora Pokreta Igora Radojičića u Srpskoj. Kada u samom startu imate spoj ljudi koji su se do juče nalazili na različitim političkim stranama i koji je očito ujedinio određen interes koji široj javnosti nije poznat, možemo očekivati da takav pokret nema nikakvu političku budućnost - kaže Šarčević.
Tanja Topić, politički analitičar, kaže da ove pukotine, koje su postale vidljive u javnosti unutar Pokreta za stabilnu Srpsku, oslikavaju duboke poremećaje i probleme u opozicionom bloku.
- Osnivanjem pokreta došlo je do udara na pojedine političke partije, koje su gotovo pred nestajanjem. S druge strane, misija Pokreta da će predstavljati alternativu vladajućima je propala u startu okupljanjem ljudi koji su decenijama bili deo aktuelne vlasti. Tako da ovi nesporazumi, ljutnje, razmimoilaženja ne iznenađuju i bilo je samo pitanje vremena. Glamur i sjaj koji su pratili njegovo etabliranje potrajali su kraće nego što se moglo pretpostaviti - poručila je Topićeva.
