PUKOTINE U STANIVUKOVIĆEVOM POKRETU: Jedan od osnivača PSS nezadovljan tretmanom

IGOR Radojičić i "Narodni pokreta svojim putem" (NPSP) nezadovoljni su statusom u Pokretu sigurna Srpska (PSS), zbog čega na sednici Predsedništva NPSP usvojeni zaključci kojima se preti raskidom saradnje sa Draškom Stanivukovićem.

Draško Stanivuković pokret foto AČavić

Da nešto ne funkcioniše na relaciji Stanivuković - Radojičić pokazalo je glasanje za budžet Grada Banjaluka koji je predložio gradonačelnik. Radojičić nije glasao, a budžet je na kraju usvojen glasovima PDP i SNSD. U zaključcima NPSP to je prva problematična stvar.

- Za NPSP nije prihvatljiva bilo kakva koalicija sa SNSD i traži od PDP da se, što pre, a svakako pre početka rokova opštih izbora, razjasni status u onim lokalnim zajednicama u kojima je PDP u vlasti ili koaliciji sa SNSD - ističu iz Narodnog pokreta.

Upozoravaju i na probleme u funkcionisanju PSS, pre svega organizacione prirode. Ističu da imaju utisak da se kadrovi PDP ponašaju kao da je NPSP pripojen PDP, a ne da su zajedno osnivači Pokreta sigurna Srpska. Takođe su primetni povremeni napadi funkcionera PDP na predsednika ili kadrove NPSP.

Radojičić traži i da se potvrdi Ankes 2 Koalicionog sporazuma, a reč je o izbornim listama PSS. Zapretili su ako se to pitanje ne reši da će izaći samostalno na izbore.

- Za NPSP je apolutno neprihvatljivo da se dovoljnom zastupljenošću PSS na izbornim listama smatra da imamo nosioca za Parlament BiH. U tom slučaju, predsednik NPSP neće ni biti kandidat PSS za Parlament BiH na predstojećim izborima, a NPSP mora ponovo razmotriti samostalan izlazak na opšte izbore - navedeno je u zaključku.

Duboko nepoverenje POLITIKOLOG Saša Šarčević smatra da ovakvi odnosi ukazuju na duboko nepoverenje i nejasan politički cilj pokreta. - To nepoverenje vidimo i širom odbora Pokreta Igora Radojičića u Srpskoj. Kada u samom startu imate spoj ljudi koji su se do juče nalazili na različitim političkim stranama i koji je očito ujedinio određen interes koji široj javnosti nije poznat, možemo očekivati da takav pokret nema nikakvu političku budućnost - kaže Šarčević.

Tanja Topić, politički analitičar, kaže da ove pukotine, koje su postale vidljive u javnosti unutar Pokreta za stabilnu Srpsku, oslikavaju duboke poremećaje i probleme u opozicionom bloku.

- Osnivanjem pokreta došlo je do udara na pojedine političke partije, koje su gotovo pred nestajanjem. S druge strane, misija Pokreta da će predstavljati alternativu vladajućima je propala u startu okupljanjem ljudi koji su decenijama bili deo aktuelne vlasti. Tako da ovi nesporazumi, ljutnje, razmimoilaženja ne iznenađuju i bilo je samo pitanje vremena. Glamur i sjaj koji su pratili njegovo etabliranje potrajali su kraće nego što se moglo pretpostaviti - poručila je Topićeva.