VREME DANAS NEOBIČNO ZA OVO DOBA GODINE: Temperatura ide do čak 18 stepeni
VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo i toplo za ovaj period godine, sa najvišom temperatura do 18 stepeni.
U ranim jutarnjim časovima očekuje se ponegde kratkotrajna kiša.
Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim pedelima i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine.
Najniža temperatura od minus 1 u Timočkoj Krajini do 8 stepeni na jugu Banata, a najviša od 10 do 18 stepeni, samo u Timočkoj Krajini osetno hladnije sa temperaturom do tri stepena Celzijusa.
Uveče i tokom noći novo naoblačenje s kišom, prvo u Vojvodini, zapadnoj i južnoj Srbiji.
Vreme u Beogradu
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, veći deo dana suvo i toplo za ovaj period godine.
Duvaće umeren jugoistočni vetar.
Najniža temperatura oko 7, najviša oko 17 stepeni Celzijusa.
U toku noći očekuje se naoblačenje sa kišom.
Vreme narednih dana
U petak se očekuje prestanak kiše, ujutro na severozapadu zemlje, a tokom dana i u ostalim krajevima uz delimično razvedravanje.
U subotu, nakon pretežno vedrog jutra i prepodneva, tokom dana novo naoblačenje, koje će uveče i tokom noći ponovo usloviti kišu, a na planinama sneg.
Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju.
U nedelju osetno hladnije, vetar umeren i jak, u skretanju na severozapadni, a kiša će kratkotrajno preći u sneg, uz lokalno stvaranje manjeg snežnog pokrivača.
Hladno vreme zadržaće se do 17. februara, a zatim će uslediti porast temperature uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama.
(Sputnjik)
