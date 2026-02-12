Društvo

VREME DANAS NEOBIČNO ZA OVO DOBA GODINE: Temperatura ide do čak 18 stepeni

Novosti online

12. 02. 2026. u 00:00

VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo i toplo za ovaj period godine, sa najvišom temperatura do 18 stepeni.

Foto: Zoran Jovanovic

U ranim jutarnjim časovima očekuje se ponegde kratkotrajna kiša.

Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim pedelima i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od minus 1 u Timočkoj Krajini do 8 stepeni na jugu Banata, a najviša od 10 do 18 stepeni, samo u Timočkoj Krajini osetno hladnije sa temperaturom do tri stepena Celzijusa.

Uveče i tokom noći novo naoblačenje s kišom, prvo u Vojvodini, zapadnoj i južnoj Srbiji.

Vreme u Beogradu

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, veći deo dana suvo i toplo za ovaj period godine.

Duvaće umeren jugoistočni vetar.

Najniža temperatura oko 7, najviša oko 17 stepeni Celzijusa.

U toku noći očekuje se naoblačenje sa kišom.

Vreme narednih dana

U petak se očekuje prestanak kiše, ujutro na severozapadu zemlje, a tokom dana i u ostalim krajevima uz delimično razvedravanje.

U subotu, nakon pretežno vedrog jutra i prepodneva, tokom dana novo naoblačenje, koje će uveče i tokom noći ponovo usloviti kišu, a na planinama sneg.

Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju.

U nedelju osetno hladnije, vetar umeren i jak, u skretanju na severozapadni, a kiša će kratkotrajno preći u sneg, uz lokalno stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Hladno vreme zadržaće se do 17. februara, a zatim će uslediti porast temperature uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama.

(Sputnjik)

