SLAVIMO SVETA TRI JERARHA: Ovi sveci pomirili su narod, a srbi ih smatraju zaštitnicima
PRAZNIK Sveta tri Jerarha, koji Srpska pravoslavna crkva obeležava crvenim slovom, posvećen je svetiteljima Vasiliju Velikom, Grigoriju Bogoslovu i Jovanu Zlatoustom.
Srpska pravoslavna crkvai njeni vernicislave danaspraznikSveta tri Jerarha, koji se praznuje zajednički u slavu svetitelja Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog.
Ovaj veliki crkveni praznik obeležen je crvenim slovom i praznuje se od 11. veka od perioda cara Aleksija Komnina, nakon što je rasprava o tome ko je od ova tri svetitelja najveći, koja je pretila ozbiljnoj podeli u narodu i Crkvi.
Spor je bio rešen u korist Crkve tako što su se ova tri svetitelja javila evhaitskom episkopu Jovanu rekavši mu: "Mi smo jedno u Boga, kao što vidiš, i ništa u nama nema protivrečno, niti ima među nama prvog ni drugog". Prema predanju, svetitelji još posavetovaše episkopa Jovana da im on napiše zajedničku službu i odredi jedan zajednički dan praznika.
Sveta tri Jerarha su kod Srba slave bogoslovskih fakulteta i akademija, osim beogradskog, koji slavi Svetog Savu, a u Grčkoj je ovo nacionalni i školski praznik.
Ovaj veliki praznik treba proslaviti u veselju, miru i slozi - običaj je da se zasviraju frule i da se vernici vesele na ovaj veliki praznik. Pomenuti sveci su među Srbima zaštitnici ljudi i životinja od mraza, hladnih i "zlih" vetrova.
Po tome kakvi vetrovi danas duvaju, prognozira se kakvo nas vreme čeka tokom godine. Veruje se da će godina biti dobra i bogata ukoliko duva južni vetar, a da "severac" donosi lošu godinu s hladnim vremenom. Istočni vetar donosi nestašice, a zapadni izobilje ribe i mleka. Ako vetra nema, čeka nas bogata godina.
