DOBAR DAN ZA UMETNIKE Astro savet za četvrtak, 12. februar: Kvadrat Mesec-Neptun podstiče kreativnost ali i sklonost zabludama
MESEC simbol osećanja i raspoloženja, prelazi preko poslednje dekade Strelca praveći sekstile s Marsom i Suncem u Vodoliji, da bi večeras u 19.46 ušao u znak Jarca i napravio sekstile s Venerom i Merkurom u Ribama.
Ovi aspekti podstiču intuiciju i kreativnost zbog čega odgovaraju umetnicima, piscima, kompozitorima, pevačima, glumcima, slikarima... I Neptun je tu umešao svoje prste, iz znaka Ovna, i uprkos kvadratu koji pravi s Mesecom, donosi inspiraciju i podstiče maštu, što takođe odgovara umetnicima.
Međutim, kvadrat Meseca i Neptuna, s druge strane, upozorava na preosetljivost, sklonost samozavaravanju, zabludama i iluzijama, a komplikuje i ljubavne odnose, donosi skandale u javnosti...
Napeti aspekti Meseca sa Saturnom i Uranom, takođe u večernjim satima, nepovoljno utiču na komunikaciju sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima.
Ove aspekte najviše će osetiti rođeni krajem Strelca, Blizanaca, Device i Riba, kao i početkom znaka Jarca, Raka, Vage i Ovna.
