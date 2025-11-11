Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

11. 11. 2025. u 11:30

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Utorak

19.00 Mitjiland (Ž) - Kolding (Ž) X (3,60)

20.00 Donkaster - Bredford siti X (3,60)
20.00 Njuport - Eksiter X (3,70)

Ukupna kvota: 47,95

