Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

11. 11. 2025. u 10:30

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

Utorak

20.00 Česterfild - Liverpul U21 1&3-6 (2,15)

20.45 Ramzgejt - Čatam taun |GG (3,80)
20.45 Dulvič Hamlet - Vingejt & Finčli |GG (4,00) 

Ukupna kvota: 32,68

