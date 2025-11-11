VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Utorak
20.00 Česterfild - Liverpul U21 1&3-6 (2,15)
20.45 Dulvič Hamlet - Vingejt & Finčli |GG (4,00)
Ukupna kvota: 32,68
