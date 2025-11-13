Tip fudbal

PAUNOVIĆEV DEBI NA KLUPI SRBIJE!Teže nije moglo, pune tribine "Vemblija" i perfektni Englezi

В.М.

13. 11. 2025. u 07:00

VEĆ obezbeđena za Mundijal 2026, Engleska će u poslednjem meču kvalifikacija na "Vembliju" dočekati Srbiju. „Orlovi“ pod vođstvom novog selektora Veljka Paunovića jure drugo mesto u grupi i slamku spasa u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo.

ПАУНОВИЋЕВ ДЕБИ НА КЛУПИ СРБИЈЕ!Теже није могло, пуне трибине Вемблија и перфектни Енглези

FOTO: AP/Tanjug

Englezi u ovaj duel ulaze potpuno rasterećeni. Ekipa Tomasa Tuhela ima savršen učinak u grupi "K", šest pobeda iz šest utakmica, gol-razliku 18:0 i već overen put u Ameriku.

Nakon rutinskog trijumfa nad Letonijom (5:0), „Gordi Albion“ je i matematički osigurao prvo mesto, pa duel sa Srbijom za njih predstavlja priliku da potvrde dominaciju i produže seriju bez primljenog gola.

Iako su u ranim fazama kvalifikacija imali problema u realizaciji protiv autsajdera poput Andore, Englezi su u poslednjim mečevima pokazali brutalnu efikasnost, uz dve uzastopne pobede sa pet ili više postignutih golova.

Tuhel bi mogao da isproba nekoliko novih imena, ali i pored toga očekuje se snažan sastav na Vembliju — Bilingam, Foden i Kejn trebalo bi da predvode napad, dok bi golman Džordan Pikford mogao po 43. put da sačuva svoju mrežu netaknutom i izjednači se sa Džoom Hartom na drugom mestu večne liste.

Na drugoj strani, Srbija dolazi u London u teškom trenutku. Nakon poraza od Albanije (0:1) i ostavke Dragana Stojkovića, reprezentacija je doživela kratkotrajni „šok tretman“ pod Zoranom Mirkovićem, da bi sada vođstvo preuzeo Veljko Paunović.

Njegov debi na klupi „orlova“ dolazi u najtežem mogućem momentu, protiv savršene Engleske, na "Vembliju" i bez povređenog Aleksandra Mitrovića, rekordera sa 63 gola u nacionalnom dresu.

Umesto njega, očekuje se da napad predvodi Dušan Vlahović, uz podršku Luke Jovića.

Paunović bi, prema svemu sudeći, mogao da odustane od dosadašnjeg sistema sa trojicom štopera i da postavi kompaktniju formaciju 4-2-3-1, pokušavajući da zatvori sredinu i smanji pritisak na poslednju liniju.

Srbija se trenutno nalazi bod iza Albanije i svaka nada u plasman na Svetsko prvenstvo zavisi od čuda, potrebno je osvojiti makar bod protiv Engleske i nadati se da Andora iznenadi favorizovane Albance.

Međutim, nakon teškog poraza od istog rivala (0:5) pre samo dva meseca, realnost ne ide u prilog „orlovima“.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,64)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (3)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%

Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%