PAUNOVIĆEV DEBI NA KLUPI SRBIJE!Teže nije moglo, pune tribine "Vemblija" i perfektni Englezi
VEĆ obezbeđena za Mundijal 2026, Engleska će u poslednjem meču kvalifikacija na "Vembliju" dočekati Srbiju. „Orlovi“ pod vođstvom novog selektora Veljka Paunovića jure drugo mesto u grupi i slamku spasa u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo.
Englezi u ovaj duel ulaze potpuno rasterećeni. Ekipa Tomasa Tuhela ima savršen učinak u grupi "K", šest pobeda iz šest utakmica, gol-razliku 18:0 i već overen put u Ameriku.
Nakon rutinskog trijumfa nad Letonijom (5:0), „Gordi Albion“ je i matematički osigurao prvo mesto, pa duel sa Srbijom za njih predstavlja priliku da potvrde dominaciju i produže seriju bez primljenog gola.
Iako su u ranim fazama kvalifikacija imali problema u realizaciji protiv autsajdera poput Andore, Englezi su u poslednjim mečevima pokazali brutalnu efikasnost, uz dve uzastopne pobede sa pet ili više postignutih golova.
Tuhel bi mogao da isproba nekoliko novih imena, ali i pored toga očekuje se snažan sastav na Vembliju — Bilingam, Foden i Kejn trebalo bi da predvode napad, dok bi golman Džordan Pikford mogao po 43. put da sačuva svoju mrežu netaknutom i izjednači se sa Džoom Hartom na drugom mestu večne liste.
Na drugoj strani, Srbija dolazi u London u teškom trenutku. Nakon poraza od Albanije (0:1) i ostavke Dragana Stojkovića, reprezentacija je doživela kratkotrajni „šok tretman“ pod Zoranom Mirkovićem, da bi sada vođstvo preuzeo Veljko Paunović.
Njegov debi na klupi „orlova“ dolazi u najtežem mogućem momentu, protiv savršene Engleske, na "Vembliju" i bez povređenog Aleksandra Mitrovića, rekordera sa 63 gola u nacionalnom dresu.
Umesto njega, očekuje se da napad predvodi Dušan Vlahović, uz podršku Luke Jovića.
Paunović bi, prema svemu sudeći, mogao da odustane od dosadašnjeg sistema sa trojicom štopera i da postavi kompaktniju formaciju 4-2-3-1, pokušavajući da zatvori sredinu i smanji pritisak na poslednju liniju.
Srbija se trenutno nalazi bod iza Albanije i svaka nada u plasman na Svetsko prvenstvo zavisi od čuda, potrebno je osvojiti makar bod protiv Engleske i nadati se da Andora iznenadi favorizovane Albance.
Međutim, nakon teškog poraza od istog rivala (0:5) pre samo dva meseca, realnost ne ide u prilog „orlovima“.
