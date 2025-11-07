Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

07. 11. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

FOTO: Tanjug/AP

Petak

20.30 Verder Bremen - Volfsburg 1 (2,18)

20.45 Pariz - Ren GG&|1+ (1,90)

Ukupna kvota: 4,14

Volfsburg je u problemu, ekipa je u krizi i to mogao iskoristiti Verder koji je vezao dve pobede pred svojim navijačima.

Ren redovno igra goleade ove sezone, posebno u poslednje vreme i očekujemo jednu takvu protiv novajlije koji se za sada odlično pokazao u eliti.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

