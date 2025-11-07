NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
20.30 Verder Bremen - Volfsburg 1 (2,18)
Ukupna kvota: 4,14
Volfsburg je u problemu, ekipa je u krizi i to mogao iskoristiti Verder koji je vezao dve pobede pred svojim navijačima.
Ren redovno igra goleade ove sezone, posebno u poslednje vreme i očekujemo jednu takvu protiv novajlije koji se za sada odlično pokazao u eliti.
