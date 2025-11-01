ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Subota
12.00 Vizela – Penafiel 1 (1,55)
14.00 Rems – Dankerk 1 (2,07)
14.30 Stromsgodset – Viking 2 (1,45)
21.00 Liverpul – Asto Vil 1 (1,65)
Ukupna kvota: 7,68
Preporučujemo
SPEKTAKL U LONDONU: Kada igraju "pevci" i "plavci" drama nikada ne izostaje
01. 11. 2025. u 08:00
SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A
01. 11. 2025. u 07:20
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
01. 11. 2025. u 07:00
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)