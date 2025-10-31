Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

В.М.

31. 10. 2025. u 08:55 >> 08:55

OVO su predlozi redakkcije Tipa za popularnu igru prelaza:

Foto: Profimedia

Petak

14.00 Karabag - Imisli 1-1 (1,64)

18.30 Elversberg - Hanover X-X (5,80)
19.30 Elektra - Kremser 2-2  (1,92)

Ukupna kvota: 18,26

