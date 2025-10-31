POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
OVO su predlozi redakkcije Tipa za popularnu igru prelaza:
Petak
14.00 Karabag - Imisli 1-1 (1,64)
19.30 Elektra - Kremser 2-2 (1,92)
Ukupna kvota: 18,26
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
DOMAĆIN JE VELIKI DUŽNIK DORTMUNDA: Biće golova na Augzburg areni!
31. 10. 2025. u 07:52
EVO DANAŠNjEG "3+ TIKETA": Novi mečevi na kojima će se mreže sigurno tresti
31. 10. 2025. u 08:33
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
31. 10. 2025. u 09:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
31. 10. 2025. u 08:45
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)