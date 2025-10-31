Tip fudbal

EVO DANAŠNJEG "3+ TIKETA": Novi mečevi na kojima će se mreže sigurno tresti

В.М.

31. 10. 2025. u 08:33

Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa za popularnu igru.

ЕВО ДАНАШЊЕГ 3+ ТИКЕТА: Нови мечеви на којима ће се мреже сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP

3+ TIKET ZA PETAK

20.30 Luton - Forest grin UG 3+ (1,69)

20.45 Lijež - Šarlroa UG 3+ (2,07)
21.00 Reksam - Koventri UG 3+ (1,87)

 Ukupna kvota: 6,54

 

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU