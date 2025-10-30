"NEROVERDI" NE GUBE NA OSTRVU? Može li Kaljari da se oporavi posle dva vezana poraza kod kuće

UOČI ovog kola, Kaljari je jedan bod i jedno mesto ispod Sasuola, ali će ciljati na četvrtu uzastopnu pobedu u međusobnim susretima.

FOTO: Tanjug/AP

Ostrvljani su sada četiri utakmice bez pobede, ali su u nedelju pokazali znakove napretka i pokazali da su ekipa koja se nikada ne predaje, jer su spasili bod protiv Verone kada su od 0:2 stigli do 2:2.

Sasuolo u ovaj meč dolazi posle minimalnog, ali zasluženog poraza od Rome, u kome je golman Murić bio najbolji igrač tima, a uz strelca jedinog pogotka Dibalu i najbolji pojedinac na susretu.

Bio je to drugi poraz kod kuće "neroverdija" i prvi posle prvog kola kada su igubili od Napolija. Dakle, šampion i lider prvenstva jedini su uzimali bodove na "Ćita del trikolore" stadionu.

S druge strane, posle tri poraza u gostima na startu prvenstva Sasuolo je i na strani zaigrao bolje, pobedio Veronu a zatim podelio bodove sa Lečeom.

Verujemo da će na krilima ta dva uspeha uspeti da ostanu neporaženi i na gostovanju ekipi koja je uzdrmana sa dva vezana poraza kod kuće.

NAŠ TIP: X2 (kvota 1,55)

