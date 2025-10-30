"NEROVERDI" NE GUBE NA OSTRVU? Može li Kaljari da se oporavi posle dva vezana poraza kod kuće
UOČI ovog kola, Kaljari je jedan bod i jedno mesto ispod Sasuola, ali će ciljati na četvrtu uzastopnu pobedu u međusobnim susretima.
Ostrvljani su sada četiri utakmice bez pobede, ali su u nedelju pokazali znakove napretka i pokazali da su ekipa koja se nikada ne predaje, jer su spasili bod protiv Verone kada su od 0:2 stigli do 2:2.
Sasuolo u ovaj meč dolazi posle minimalnog, ali zasluženog poraza od Rome, u kome je golman Murić bio najbolji igrač tima, a uz strelca jedinog pogotka Dibalu i najbolji pojedinac na susretu.
Bio je to drugi poraz kod kuće "neroverdija" i prvi posle prvog kola kada su igubili od Napolija. Dakle, šampion i lider prvenstva jedini su uzimali bodove na "Ćita del trikolore" stadionu.
S druge strane, posle tri poraza u gostima na startu prvenstva Sasuolo je i na strani zaigrao bolje, pobedio Veronu a zatim podelio bodove sa Lečeom.
Verujemo da će na krilima ta dva uspeha uspeti da ostanu neporaženi i na gostovanju ekipi koja je uzdrmana sa dva vezana poraza kod kuće.
NAŠ TIP: X2 (kvota 1,55)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
JURIMO TREĆI U NIZU: Ovo su naši predlozi - Tipov tiket za četvrtak
30. 10. 2025. u 07:00
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)