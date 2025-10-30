Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "3+ tiketa" i novih mečeva na kojima će se mreže sigurno tresti

В.М.

30. 10. 2025. u 08:12

NOVI pogodak naših tipstera!

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

3+ TIKET ZA ČETVRTAK

15.30 Al Garafa - Al Duhail UG 3+ (1,38)

17.00 Inter Turku - SJK UG 3+ (1,52)
17.00 Kups - Gnistan UG 3+ (1,38)
19.00 Salcburg - Tirol UG 3+ (1,40)

 Ukupna kvota: 4,05

 

