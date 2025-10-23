AEK TRAŽI ISKUPLJENJE ZA PORAZE OD CELJA I PAOKA: Škoti retko osvajaju bodove na gostovanjima, ali umeju da zaprete protivničkom golu
STADION „Aja Sofija“ u Atini, u četvrtak od 18.45, AEK dočekuje Aberdin u drugom kolu Lige konferencije.
Tim iz prestonice Grčke želi da se oporavi nakon neuspeha u prvom kolu, kada je poražen 1:3 od Celja.
U domaćem šampionatu AEK drži treće mesto sa pet pobeda, jednim remijem i jednim porazom, kada ga je u prošlom kolu PAOK savladao u Atini 2:0. Ipak, na svom terenu „žuto-crni“ su prilično efikasni — u poslednjih deset mečeva kod kuće ostvarili su devet pobeda i u čak devet navrata postizali gol.
Aberdin u Grčku stiže nakon pobede nad Sent Mirenom 1:0, ali u škotskom prvenstvu zauzima tek 11. mesto i ima velikih oscilacija. U prvom kolu Lige konferencije poražen je od Šahtjora 2:3, pa će sada morati da juri prve bodove u grupi.
Na gostovanjima, međutim, igraju slabo – izgubili su tri od poslednja četiri meča i često deluju nesigurno u odbrani.
Dok su obe ekipe sklone padovima u defanzivi, njihovi napadi su veoma živi, pa bi ovaj duel mogao doneti veliku goleadu. Očekujemo otvoren i dinamičan meč sa brojnim prilikama na obe strane.
Naš tip: 4+ (kvota 2.50)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BITI ILI NE BITI ZA NOTINGEM: Težak debi za novog menadžera "šumara"
23. 10. 2025. u 08:20
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
23. 10. 2025. u 06:20
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)