AEK TRAŽI ISKUPLJENJE ZA PORAZE OD CELJA I PAOKA: Škoti retko osvajaju bodove na gostovanjima, ali umeju da zaprete protivničkom golu

STADION „Aja Sofija“ u Atini, u četvrtak od 18.45, AEK dočekuje Aberdin u drugom kolu Lige konferencije.

Foto: Profimedia

Tim iz prestonice Grčke želi da se oporavi nakon neuspeha u prvom kolu, kada je poražen 1:3 od Celja.

U domaćem šampionatu AEK drži treće mesto sa pet pobeda, jednim remijem i jednim porazom, kada ga je u prošlom kolu PAOK savladao u Atini 2:0. Ipak, na svom terenu „žuto-crni“ su prilično efikasni — u poslednjih deset mečeva kod kuće ostvarili su devet pobeda i u čak devet navrata postizali gol.

Aberdin u Grčku stiže nakon pobede nad Sent Mirenom 1:0, ali u škotskom prvenstvu zauzima tek 11. mesto i ima velikih oscilacija. U prvom kolu Lige konferencije poražen je od Šahtjora 2:3, pa će sada morati da juri prve bodove u grupi.

Na gostovanjima, međutim, igraju slabo – izgubili su tri od poslednja četiri meča i često deluju nesigurno u odbrani.

Dok su obe ekipe sklone padovima u defanzivi, njihovi napadi su veoma živi, pa bi ovaj duel mogao doneti veliku goleadu. Očekujemo otvoren i dinamičan meč sa brojnim prilikama na obe strane.

Naš tip: 4+ (kvota 2.50)

