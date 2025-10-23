Tip fudbal

AEK TRAŽI ISKUPLJENJE ZA PORAZE OD CELJA I PAOKA: Škoti retko osvajaju bodove na gostovanjima, ali umeju da zaprete protivničkom golu

Olja Mrkić

23. 10. 2025. u 12:26

STADION „Aja Sofija“ u Atini, u četvrtak od 18.45, AEK dočekuje Aberdin u drugom kolu Lige konferencije.

АЕК ТРАЖИ ИСКУПЉЕЊЕ ЗА ПОРАЗЕ ОД ЦЕЉА И ПАОКА: Шкоти ретко освајају бодове на гостовањима, али умеју да запрете противничком голу

Foto: Profimedia

Tim iz prestonice Grčke želi da se oporavi nakon neuspeha u prvom kolu, kada je poražen 1:3 od Celja.

U domaćem šampionatu AEK drži treće mesto sa pet pobeda, jednim remijem i jednim porazom, kada ga je u prošlom kolu PAOK savladao u Atini 2:0. Ipak, na svom terenu „žuto-crni“ su prilično efikasni — u poslednjih deset mečeva kod kuće ostvarili su devet pobeda i u čak devet navrata postizali gol.

Aberdin u Grčku stiže nakon pobede nad Sent Mirenom 1:0, ali u škotskom prvenstvu zauzima tek 11. mesto i ima velikih oscilacija. U prvom kolu Lige konferencije poražen je od Šahtjora 2:3, pa će sada morati da juri prve bodove u grupi.

Na gostovanjima, međutim, igraju slabo – izgubili su tri od poslednja četiri meča i često deluju nesigurno u odbrani.

Dok su obe ekipe sklone padovima u defanzivi, njihovi napadi su veoma živi, pa bi ovaj duel mogao doneti veliku goleadu. Očekujemo otvoren i dinamičan meč sa brojnim prilikama na obe strane.

Naš tip: 4+ (kvota 2.50)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM