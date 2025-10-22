VOTFORD ZNA KAKO SA VBA: Očekujte i veliki broj golova u ovom susretu

VOTFORD će na Vikaridž roudu ugostiti Vest Brom u susretu timova iz sredine tabele Čempionšipa.

Foto Profimedia

Tim iz Hereforda je posle deset kola 16. na tabeli (3-3-4), ali kod kuće beleži dobar učinak – tri pobede i samo jedan poraz u pet mečeva. Poslednji poraz od Šefild Junajteda (0:1) mogao bi ih motivisati da pokažu snagu pred svojom publikom.

Vest Brom je trenutno peti na tabeli (5-2-3) i redovno postiže golove u gostima, ali u prošlosti im je teško padalo da nadjačaju Votford u direktnim duelima. Poslednjih devet domaćih susreta protiv Vest Broma nije izgubio.

Istorija duela i statistika obećavaju uzbudljivu utakmicu sa golovima na obe strane. Najrealniji scenario je više od 2,5 gola.

Naš tip: 3+ (kvota 1,62)​

Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

