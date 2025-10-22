KPR NEPORAŽEN U ŠEST OD POSLEDNJIH SEDAM MEČEVA: "Labudovi" nisu pobedili četiri poslednja meča kod kuće

SVONZI će kod kuće dočekati KPR u susretu timova iz sredine tabele Čempionšipa.

FOTO: Profimedia

Tim iz Velsa je posle deset kola na 13. mestu, uz gol-razliku 10:10, ali na domaćem terenu nije pobedio u poslednja četiri meča. Odsutan će biti Rikardo Santos zbog povrede.

KPR je 11. na tabeli (4-3-3) i trenutno je neporažen u šest od poslednjih sedam mečeva. Ekipa iz Londona redovno postiže golove u gostima, ali u prošlosti im je teško uspevalo da daju pogodak oba puta protiv Svonzija.

Istorija duela pokazuje da je poslednjih pet susreta donelo dve pobede Svonzija, jednu KjuPiAr i dva remija. Najrealniji scenario je manje od četiri gola.

Naš tip: 0-3

