KPR NEPORAŽEN U ŠEST OD POSLEDNJIH SEDAM MEČEVA: "Labudovi" nisu pobedili četiri poslednja meča kod kuće
SVONZI će kod kuće dočekati KPR u susretu timova iz sredine tabele Čempionšipa.
Tim iz Velsa je posle deset kola na 13. mestu, uz gol-razliku 10:10, ali na domaćem terenu nije pobedio u poslednja četiri meča. Odsutan će biti Rikardo Santos zbog povrede.
KPR je 11. na tabeli (4-3-3) i trenutno je neporažen u šest od poslednjih sedam mečeva. Ekipa iz Londona redovno postiže golove u gostima, ali u prošlosti im je teško uspevalo da daju pogodak oba puta protiv Svonzija.
Istorija duela pokazuje da je poslednjih pet susreta donelo dve pobede Svonzija, jednu KjuPiAr i dva remija. Najrealniji scenario je manje od četiri gola.
Naš tip: 0-3
