SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!

DVA najveća engleska kluba ukrstiće koplja od 17 časova i 30 minuta na čuvenom stadionu u apsolutnom derbiju osmog kola Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP

Malo ko je pre samo nekoliko nedelja mogao da zamisli da će Mančester junajted imati priliku da se približi Liverpulu na samo dva boda razlike, ali upravo to je scenario pred spektakl na "Enfildu".

Dok Arne Slot pokušava da zaustavi seriju od tri poraza u svim takmičenjima, tim Rubena Amorima dolazi ohrabren usponom forme i šansom da unese pravi haos u vrh tabele.

Liverpul je u ozbiljnoj krizi samopouzdanja. Posle poraza od Čelsija (2:1) u meču koji je rešio mladi Estevao Vilijan u nadoknadi, usledio je i šok u Ligi šampiona protiv Galatasaraja (0:1).

Odbrana, nekada zastrašujuća, sada deluje nestabilno – devet primljenih golova u prvih osam kola jasno pokazuje da je Slotov sistem daleko od uigranog. Poslednji put „redsi“ su izgubili tri uzastopne prvenstvene utakmice još u februaru 2021, a atmosfera u gradu se već približila tadašnjoj nervozi.

Mančester junajted, s druge strane, sve više liči na tim koji je konačno pronašao ravnotežu. Pobeda nad Sanderlendom ratila je crvene đavole u gornji deo tabele pre početka kola, dok se Bendžamin Šeško polako nameće kao prva napadačka opcija.

Međutim, problem ostaje gostujuća forma – čak osam ligaških mečeva bez pobede van "Old traforda" svedoči da je ekipa Amorima daleko stabilnija kod kuće nego na strani.

Liverpul će ipak biti ojačan povratkom Ibrahime Konatea i Rajana Gravenberha, ali ostaje bez golmana Alisona i mladića Đovanija Leonija. Sve oči biće uprte u Mohameda Salaha, koji protiv Junajteda ima neverovatnih 19 premijerligaških golova i asistencija – više nego bilo koji igrač u istoriji. Egipćanin želi da baš protiv najvećeg rivala prekine lični golgeterski post i vrati svoj tim na pobednički kolosek.

Gosti će biti bez Lisandra Martineza, dok se odbrambeni red još uvek sastavlja od dostupnih igrača. Dobra vest za navijače je povratak Bruna Fernandeša, Kazemira i Amada Dialoa, koji su preskočili trening iz predostrožnosti, ali će biti spremni za derbi.

Amorim razmatra i iznenađujući start Manuela Ugartea u vezi, dok bi Mejson Maunt i Brajan Mbeumo ponovo mogli da podržavaju Šeška u napadu.

"Enfild" je neosvojiva tvrđava za Junajted skoro deceniju – poslednji put su u ligi slavili ovde 2016. godine i verujemo da će se taj niz nastaviti. Liverpul možda nije u formi, ali imao je Slot reprezentativnu pauzu da konsoliduje situaciju, pripremi taktiku za veliki derbi i očekujemo da na krilima sjajne atmosfere osvoji čitav plen u obračunu dva najveća engleska kluba.

