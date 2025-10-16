Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti

В.М.

16. 10. 2025. u 11:59

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nove tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

FOTO: Profimedia

3+ TIKET ZA ČETVRTAK

18.00 Bran - Hamarbi UG 3+ (1,41)

20.00 Birmingem U21 - Reding U21 UG 3+ (1,36)
21.00  Bajern Žene - Juventus žene UG 3+ (1,41)

 Ukupna kvota: 2,90

 

