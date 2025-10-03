Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

03. 10. 2025. u 11:40

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Petak

14.00 Vest brom U21 - Lids U21 |2+ (2,18)

17.30 Usti nad Labem - Brno |2+ (2,45)

Ukupna kvota: 5,34

