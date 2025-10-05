GVARDIOLA JURI JUBILEJ: Legendarni menadžer na pragu 250. premijerligaškog trijumfa, prepreka su neugodne "pčelice"

KATALONAC može srušiti Vengerov rekord i postati najbrži menadžer u istoriji Premijer lige sa 250 trijumfa, ali „pčele“ posle pobede nad Junajtedom ne dolaze "Etihad" sa belom zastavom (17.30).

Foto: Profimedia

Još jedan istorijski podvig mogao bi pasti u ruke Pepa Gvardiole ovog vikenda, ako njegov Mančester siti slavi protiv Brentforda u nedelju popodne, Katalonac će postati najbrži menadžer u istoriji Premijer lige koji je stigao do 250 pobeda.

Siti je poslednjih nedelja ponovo pronašao pobednički ritam. Posle dva uzastopna poraza od Totenhema i Brajtona, aktuelni šampion je osvojio sedam bodova iz poslednjih devet mogućih, a prošlog vikenda je uništio Barnli sa ubedljivih 5:1. Holand je pogodio dva puta uz dva autogola Esteva i navijače raduje što je ekipa ponovo pokazala prepoznatljivu efikasnost u završnici.

Sredinom nedelje, Gvardiolini puleni su remizirali sa Monakom (2:2) u Ligi šampiona, Erik Dajer im je u finišu iz penala oduzeo pobedu, ali serija od šest utakmica bez poraza uliva mir uoči novog gostovanja.

Još jedan trijumf značio bi da Gvardiola stiže do 250 pobeda u svega 349 utakmica, što bi srušilo dosadašnji rekord Arsena Vengera (423).

Sa druge strane, Brentford pod vođstvom Kita Endrusa ulazi u duel nakon izuzetnog trijumfa nad Mančester junajtedom (3:1). Igor Tijago je sa dva gola i ponovo blistavim nastupom potvrdio da je uprava napravila odličan potez dovođenjem gorostasnog Brazilca.

„Pčele“ trenutno stoje stabilno u sredini tabele i negiraju prognoze stručnjaka sa početka sezone pošto su im mnogi prognozirali grčevitu borbu za opstanak.

Brentford je u seriji od pet uzastopnih utakmica u kojima je kod kuće postigao bar dva gola, što će svakako predstavljati izazov za odbranu Sitija. Ipak, Gvardiolina ekipa je slavila tri puta na poslednja četiri duela sa "pčelicama"

Što se tiče sastava, kod gostiju nema novih povreda. Rodri je spreman, ali su van stroja i dalje Marmuš, Čerki, Husanov i Ait-Nuri, dok će Fil Foden pokušati da još jednom pokaže koliko vredi nakon što ga je Tomas Tuhel izostavio sa engleske reprezentativne liste.

Brentford ima dobrih vesti — oporavili su se Ris Nelson i Fabio Karvaljo, dok je Gustavo Nunes blizu povratka, ali verovatno neće startovati. Endrus najverovatnije neće menjati pobednički tim sa meča protiv Junajteda.

Smatramo da Brentford može biti neugodan protivnik u ovom trenutku, ali kvalitet koji Siti poseduje je ogroman, a i ukoliko planiraju da se bore za titulu "građani" moraju pobeđivati ovakve utakmice pošto već sada zaostaju za Liverpulom i Arsenalom.

