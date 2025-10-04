NASTAVLJAJU PUT KA VRHU TABELE: "Farmaceutima" na noge dolazi tim protiv kojeg nisu izgubili na devet vezanih mečeva!

U šestom kolu nemačke Bundeslige fudbaleri Bajer Leverkuzena ugostiti Union Berlin na "Baj areni" od 15 časova i 30 minuta.

Posle odlaska Habija Alonsa i niza igrača tokom leta, bilo je jasno da će „Farmaceuti“ ući u period nestabilnosti. Međutim, situacija je dodatno eskalirala pošto je Erik ten Hag otpušten već posle tri utakmice, a kormilo je preuzeo Kasper Hjulmand.

Danski strateg do sada je upisao dve pobede i tri remija, uključujući i bod protiv PSV-a u Ligi šampiona (1:1) sredinom nedelje, što je donelo izvesnu stabilnost, ali odbrana i dalje ostaje najveći problem.

Leverkuzen je primio gol na svakoj od poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, što je upozoravajući podatak uoči susreta sa rivalom koji žudi da prekine negativnu seriju.

Union Berlin, pod vođstvom Štefena Baumgarta, takođe ima svojih muka. „Železničari“ su do sada primili više golova nego većina timova u Bundesligi – tri protiv Dortmunda, četiri protiv Hofenhajma i tri protiv Ajntrahta.

Tek prošle nedelje uspeli su da sačuvaju mrežu netaknutom u remiju sa Hamburgom(0:0), što uliva makar malo optimizma. Ono što dodatno zabrinjava Baumgartov tim jeste crna serija protiv Leverkuzena – već devet utakmica bez pobede, uz svega jedan postignut gol u poslednjih šest međusobnih duela.

Bajer u ovaj meč ulazi i bez nekoliko važnih imena. Najveći hendikep je izostanak Patrika Šika, koji zbog povrede fascije u butini neće biti na terenu najmanje do novembra. Umesto njega, mesto u špicu najverovatnije će zauzeti Kofane, strelac protiv PSV-a.

Pored Šika, Hjulmand ne može da računa ni na Esekjela Palaciosa, koji će pauzirati do kraja godine, dok je Marten Terije još uvek daleko od povratka posle teške povrede Ahilove tetive.

U taboru Uniona situacija je nešto bolja, ali takođe nepotpuna. Turski napadač Livan Burku još uvek se oporavlja od povrede skočnog zgloba, dok je nastup Roberta Skova pod znakom pitanja jer je propustio poslednje dve utakmice.

Leverkuzen u ovaj meč ulazi kao favorit, pre svega zbog tradicije i boljeg kvaliteta u igri, ali Union ima priliku da iskoristi očigledne slabosti u odbrani domaćina i pokuša da iznenadi.

Sa druge strane, za Hjulmanda bi nova pobeda bila ogroman korak ka tome da stabilizuje ekipu i vrati Bajer na pobednički kolosek u Bundesligi što verujemo da će i učiniti, a za hrabrije dodajemo golove zbog pomenutih defanzivnih muka domaćina

