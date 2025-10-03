LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
18.00 HJK - Gnistan 1 (1,34)
*Do 10.000, bez depozita!
18.30 Dizeldorf - Nirnberg |1+&2+ (1,38)
20.45 Pariz - Lorijen 1X (1,26)
Ukupna kvota: 2,33
HJK-u su pod hitno potrebni bodovi u borbi za Evropu i očekujemo da ih osvoji pred svojim navijačima protiv Gnistana koji nema za šta da igra i gubi mečeve u plej-ofu kao na traci.
Međusobni dueli Fortune i Nirnberga garantuje golove, uvek se mreže tresu kada se sastanu i ništa manje ne očekujemo ni večeras.
Novajlija u eliti igra solidno, strpljivo sakuplja bodove izvan je zone ispadanja, poražen je samo od Strazburga na poslednje četiri utakmice i očekujemo da nastavi niz dobrih igara na duelu sa Lorijenom.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
