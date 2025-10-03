Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

03. 10. 2025. u 07:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Profimedia

Petak

18.00 HJK - Gnistan 1 (1,34)

18.30 Dizeldorf - Nirnberg |1+&2+ (1,38)
20.45 Pariz - Lorijen 1X (1,26)

Ukupna kvota: 2,33

HJK-u su pod hitno potrebni bodovi u borbi za Evropu i očekujemo da ih osvoji pred svojim navijačima protiv Gnistana koji nema za šta da igra i gubi mečeve u plej-ofu kao na traci.

Međusobni dueli Fortune i Nirnberga garantuje golove, uvek se mreže tresu kada se sastanu i ništa manje ne očekujemo ni večeras.

Novajlija u eliti igra solidno, strpljivo sakuplja bodove izvan je zone ispadanja, poražen je samo od Strazburga na poslednje četiri utakmice i očekujemo da nastavi niz dobrih igara na duelu sa Lorijenom.

