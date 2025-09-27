Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

27. 09. 2025. u 11:40

TIP vam za danas predlaže četiri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

FOTO: EPA

Petak

15.30 Volfsburg - Lajcpig GG (1,45)

16.00 Kristal palas - Liverpul GG (1,67)
16.00 Čelsi - Brajton GG (1,60)
17.00 Lorijen - Monako GG (1,62)

Ukupna kvota: 6,28

