OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže četiri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Petak
15.30 Volfsburg - Lajcpig GG (1,45)
16.00 Kristal palas - Liverpul GG (1,67)
16.00 Čelsi - Brajton GG (1,60)
17.00 Lorijen - Monako GG (1,62)
Ukupna kvota: 6,28
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
