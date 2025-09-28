"SENT DŽEJMSIS PARK" JE ARTETIN PAKAO: Arsenal ne zna za pobedu na ovom gostovanju od 2021. godine!

U nedelju popodne od 17.30 na „Sent Džejmsis parku“ očekuje nas žestok duel između Njukasla i Arsenala. Iako su oba tima rutinski prošla treću rundu Liga kupa, u Premijer ligi još uvek nisu tamo gde bi želeli. Dok Njukasl ne može da pronađe golgetersku formu posle odlaska Isaka, Arsenal se bori sa kritikama zbog previše oprezne igre i propuštenih prilika.

FOTO: Tanjug/AP

Arsenal je prošlog vikenda protiv Mančester sitija doživeo neobičan scenario, umesto da brani i čeka, ovoga puta je Gvardiola postavio „autobus“, ali su „tobdžije“ ipak uspele da izvuku bod golom Martinelija u nadoknadi nakon što je Holand doveo "građane" u prednost početkom utakmice.

Ipak, navijači su imali osećaj da je propuštena velika prilika jer je Siti imao najniži procenat poseda u Gvardiolinoj karijeri, a Arsenal nije uspeo to da kazni.

Artetini kritičari već podižu glas, zamerajući mu previše defanzivan pristup i nedostatak kreativnosti. Pobeda nad Port Vejlom u Liga kupu (2:0, strelci Eze i Trosar) nije uticala da se atmosfera značajno popravi.

Pritisak na Artetu raste, ali dobra vest je stigla juče kada je Palas savladao Liverpul rezultatom 2:1, tako da velikan iz Londona ima priliku da smanji zaostatak za vodećim "redsima" koji trenutno iznosi pet bodova.

Situaciju otežava i tradicija, Arsenal je izgubio poslednje tri utakmice na „Sent Džejmsis parku“, i to bez postignutog gola. Njukasl bi sada mogao četvrti put zaredom da slavi kod kuće protiv „tobdžija“, što nije uspeo još od 1969. godine.

Njukasl, međutim, ima svoje muke. Ekipa Edija Hauta postigla je svega tri pogotka u dosadašnjem delu sezone, samo Aston Vila ima gori učinak. Odlazak Aleksandera Isaka ostavio je prazninu u napadu, ali su u Liga kupu protiv Bredforda (4:1) pokazali da i te kako umeju da pronađu mrežu.

Ono što ih održava u životu je čvrsta odbrana – tri uzastopna meča u Premijer ligi završili su sa „nulom“, a rivali su stvorili minimalan broj izglednih prilika.

Kadrovska slika obe ekipe je šarolika. Kod Arsenala se očekuje povratak kapitena Martina Edegora, dok je Noni Madueke doživeo težu povredu kolena i propustiće najmanje dva meseca. I dalje nema informacija o oporavku Pijera Inkapijea, ali je dobra vest što se Bukajo Saka vraća u tim – potreban mu je samo jedan gol ili asistencija da stigne do 100 direktnih premijerligaških učešća (54 gola i 45 asistencija).

Njukasl takođe ima svoje brige: Džejkob Marfi vuče problem sa Ahilovom tetivom, dok su Fabijan Šer, Joane Visa i Džejkob Remzi van stroja. Botman je izašao iz igre u Kupu, ali će ipak biti spreman za nedelju.

U napadu se očekuje da se Nik Voltemade vrati u startnu postavu, iako je Osula postigao dva gola u Liga kupu. Gordonu i Barnsu predstoji veliki izazov: prvi je uputio deset udaraca bez gola ove sezone, dok drugi nikad nije zatresao mrežu Arsenala u 12 ligaških duela.

Sve ukazuje na to da će nedeljni okršaj biti borba živaca i taktičkog strpljenja, gde bi jedan gol mogao da odluči pobednika. Arsenal želi da prekine crnu seriju u Njukaslu, a „svrake“ da nastave tradiciju i potvrde da je „Sent Džejmsis park“ jedna od najtežih destinacija za gostovanje timu iz Londona.

