"FIKS" UZ GOLOVE: "Pevci" ne bi smeli imati problema protiv niželigaša
U trećem kolu engleskog EFL kupa fudbaleri Totenhema će ugostiti Donkaster (20.45).
Odlično ide Totenhemu u uvodnom delu sezone, novi trener Tomas Frank radi dosta dobar posao, ekipa izgleda organizovano na terenu, pogodili su sa pojačanjima i pružaju veoma dobre partije.
Treći su na tabeli Premijer lige, pobedom su započeli učešće u Ligi šampiona, a sada fokus prebacuju na EFL kup gde su prošle godine dogurali do polufinala.
Nakon osvajanja Lige Evrope cilj domaćina je da napadne još trofeja, napuni svoju vitrinu i upravo bi Liga kup mogao biti idealno takmičenje za Totenhem da se okiti novim "srebrom".
Avanturu započinju od trećeg kola, a rival će im biti trećeligaš Donkaster.
Gosti su imali solidan start sezone, međutim u poslednjih par mečeva su poraženi i ne nalaze se u dobroj formi pred putovanje za London.
Jasno je da je Totenhem veliki favorit, pogotovo jer igra pred svojim navijačima, a "fiks" na "pevce" mi bi pojačali golovima pošto očekujemo napadački orijentisanog domaćina.
NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,55)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
