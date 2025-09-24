Tip fudbal

"FIKS" UZ GOLOVE: "Pevci" ne bi smeli imati problema protiv niželigaša

В.М.

24. 09. 2025. u 11:30

U trećem kolu engleskog EFL kupa fudbaleri Totenhema će ugostiti Donkaster (20.45).

ФИКС УЗ ГОЛОВЕ: Певци не би смели имати проблема против нижелигаша

Foto: Profimedia

Odlično ide Totenhemu u uvodnom delu sezone, novi trener Tomas Frank radi dosta dobar posao, ekipa izgleda organizovano na terenu, pogodili su sa pojačanjima i pružaju veoma dobre partije.

Treći su na tabeli Premijer lige, pobedom su započeli učešće u Ligi šampiona, a sada fokus prebacuju na EFL kup gde su prošle godine dogurali do polufinala.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Nakon osvajanja Lige Evrope cilj domaćina je da napadne još trofeja, napuni svoju vitrinu i upravo bi Liga kup mogao biti idealno takmičenje za Totenhem da se okiti novim "srebrom".

Avanturu započinju od trećeg kola, a rival će im biti trećeligaš Donkaster.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Gosti su imali solidan start sezone, međutim u poslednjih par mečeva su poraženi i ne nalaze se u dobroj formi pred putovanje za London.

Jasno je da je Totenhem veliki favorit, pogotovo jer igra pred svojim navijačima, a "fiks" na "pevce" mi bi pojačali golovima pošto očekujemo napadački orijentisanog domaćina.

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,55)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)