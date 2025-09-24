Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

24. 09. 2025. u 08:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Juče su naši tipsteri pogodili tri "sigurice" a taj dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE.

Bio je to drugi uzastopni pogodak naše redakcije, a evo i današnjih predloga:

Sreda

17.00 Noa - Van 1 (1,21)
20.00 AZ Alkmar - Zvole 1 (1,36)
20.00 Klub Briž - Vesterlo 1 (1,31)

Ukupna kvota: 2,15

