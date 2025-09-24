JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Juče su naši tipsteri pogodili tri "sigurice" a taj dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE.
Bio je to drugi uzastopni pogodak naše redakcije, a evo i današnjih predloga:
Sreda
17.00 Noa - Van 1 (1,21)
20.00 AZ Alkmar - Zvole 1 (1,36)
20.00 Klub Briž - Vesterlo 1 (1,31)
Ukupna kvota: 2,15
