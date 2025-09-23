JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Juče su naši tipsteri pogodili tri "sigurice" a taj dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE.
Evo i današnjih predloga:
Utorak
19.00 Aris - Marko 1 (1,24)
20.45 Linkoln - Čelsi 2 (1,22)
21.00 Milan - Leče 1 (1,24)
Ukupna kvota: 1,87
