ČELSI JE PROŠLE GODINE SA REZERVISTIMA OSVOJIO LIGU KONFERENCIJE: Mareska sada želi da ponovi isto u Liga kupu
ČELSI gostuje Linkolnu u borbi za osminu finala Liga kupa.
Linkoln prolazi kroz odličan period, neporažen je u poslednjih deset mečeva u svim takmičenjima. Forma kod kuće je takođe solidna – u poslednjih sedam utakmica na Jork komjuniti stadionu ostvarili su pet pobeda i dva remija.
Sa druge strane, Čelsi je započeo sezonu nestabilno, sa samo dve pobede u prvih pet kola Premijer lige. Ekipa je posle dva uzastopna poraza – 1:2 na gostovanju Mančester Junajtedu i 1:3 protiv Bajerna u Ligi šampiona – i dolazi u Linkoln sa željom za revanšem.
Linkoln ima prednost domaćeg terena i dobar moral, što će dodatno motivisati tim u duelu protiv ekipe iz vrha Premijer lige. Čelsi ostaje favorit, čak i nakon što je menadžer Mareska najavio izmene u prvom timu od trenera Mareska.
Očekuje se uzbudljiv meč, sa obe ekipe koje mogu postići golove.
Naš tip: GG (kvota 2.05)
VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a tokom same utakmice bilo je vrlo zanimljivo i van stadiona na kome je odigrana.
22. 09. 2025. u 15:41
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
Komentari (0)