ČELSI JE PROŠLE GODINE SA REZERVISTIMA OSVOJIO LIGU KONFERENCIJE: Mareska sada želi da ponovi isto u Liga kupu

Olja Mrkić

23. 09. 2025. u 11:26

ČELSI gostuje Linkolnu u borbi za osminu finala Liga kupa.

ЧЕЛСИ ЈЕ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ СА РЕЗЕРВИСТИМА ОСВОЈИО ЛИГУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Мареска сада жели да понови исто у Лига купу

FOTO: Tanjug/AP

Linkoln prolazi kroz odličan period, neporažen je u poslednjih deset mečeva u svim takmičenjima. Forma kod kuće je takođe solidna – u poslednjih sedam utakmica na Jork komjuniti stadionu ostvarili su pet pobeda i dva remija.

Sa druge strane, Čelsi je započeo sezonu nestabilno, sa samo dve pobede u prvih pet kola Premijer lige. Ekipa je posle dva uzastopna poraza – 1:2 na gostovanju Mančester Junajtedu i 1:3 protiv Bajerna u Ligi šampiona – i dolazi u Linkoln sa željom za revanšem.

Linkoln ima prednost domaćeg terena i dobar moral, što će dodatno motivisati tim u duelu protiv ekipe iz vrha Premijer lige. Čelsi ostaje favorit, čak i nakon što je menadžer Mareska najavio izmene u prvom timu od trenera Mareska.

Očekuje se uzbudljiv meč, sa obe ekipe koje mogu postići golove.

Naš tip: GG (kvota 2.05)

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Košarka

0 16

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.

22. 09. 2025. u 20:06

