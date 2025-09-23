ČELSI JE PROŠLE GODINE SA REZERVISTIMA OSVOJIO LIGU KONFERENCIJE: Mareska sada želi da ponovi isto u Liga kupu

ČELSI gostuje Linkolnu u borbi za osminu finala Liga kupa.

FOTO: Tanjug/AP

Linkoln prolazi kroz odličan period, neporažen je u poslednjih deset mečeva u svim takmičenjima. Forma kod kuće je takođe solidna – u poslednjih sedam utakmica na Jork komjuniti stadionu ostvarili su pet pobeda i dva remija.

Sa druge strane, Čelsi je započeo sezonu nestabilno, sa samo dve pobede u prvih pet kola Premijer lige. Ekipa je posle dva uzastopna poraza – 1:2 na gostovanju Mančester Junajtedu i 1:3 protiv Bajerna u Ligi šampiona – i dolazi u Linkoln sa željom za revanšem.

Linkoln ima prednost domaćeg terena i dobar moral, što će dodatno motivisati tim u duelu protiv ekipe iz vrha Premijer lige. Čelsi ostaje favorit, čak i nakon što je menadžer Mareska najavio izmene u prvom timu od trenera Mareska.

Očekuje se uzbudljiv meč, sa obe ekipe koje mogu postići golove.

Naš tip: GG (kvota 2.05)