ANDERLEHT NIJE NEPOBEDIV KOD KUĆE, ALI.... Gent nije postigao gol na poslednja tri gosotvanja u Briselu
ANDERLEHT u 5. kolu Prve lige Belgije dočekuje Gent u 21.30.
Domaćin ulazi u duel sa dobrom tradicijom – četiri puta je slavio u poslednjih pet susreta sa Gentom, a u prethodna dva meča na svom terenu pobedio je ubedljivo.
Još impresivnije zvuči podatak da Gent na poslednja tri gostovanja u Briselu nije postigao nijedan gol, a primio čak 12.
Ipak, Anderleht u ovom šampionatu nije nepobediv kod kuće – u sedam utakmica upisao je jedan poraz, i to od Varegema, u trenutku kada je rotacijama čuvao snagu za Evropu - uzalud jer su ispali od Hekena u drugom pretkolu Lige Evrope, a onda od Aeka u plej-ofu Lige konferencije.
Forma kod kuće poslednjih nedelja nije briljantna: tri uzastopna remija uz maksimum dva gola na meču (Antverpen, Genk, AEK). Sa druge strane, Gent je u usponu – dve pobede i dva remija u prethodne četiri runde, svaki put uz 2–3 gola.
U gostima su nepredvidivi, jer imaju po jednu pobedu, remi i poraz, ali je svaki taj duel doneo obe ekipe strelce. To ukazuje da umeju da ugroze protivnika, ali i da su u odbrani ranjivi.
Naš tip: 1X&0–3 (1.84)
