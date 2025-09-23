Tip fudbal

3+ TIKET JE PROŠAO: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

23. 09. 2025. u 09:55

REDAKCIJA Tipa pronašla je i danas za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЈЕ ПРОШАО: Ево данашњих предлога - на овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji tiket koji je bio dobitan možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

20.00 Northampton - Čelsi U21 UG 3+ (1,44)

20.45 Fulam - Kembridž UG 3+ (1,55)
21.15 Benfika - Rio Ave UG 3+ (1,38)

 Ukupna kvota: 3,08

 

