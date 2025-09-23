3+ TIKET JE PROŠAO: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

NAKON što je načelnik Oružanih snaga BiH general-pukovnik Gojko Knežević prisustvovao Vojnoj paradi u Beogradu i salutirao tokom izvođenja himne Srbije, "političko Sarajevo" traži od Zukana Heleza, ministra odbrane u Savetu ministara (SM) BiH da pod hitno smeni Kneževića. Takođe federalni portali su puni naslova da Knežević mora otići jer je salutirao himni Srbije. Iz Srpske poručju da ni Helez ni bilo ko drugi ne može smeniti generala Kneževića, jer o njegovoj smeni može samo da odlučuje Predsedništvo BiH, gde sedi srpski član Željka Cvijanović koja to neće dopustiti.